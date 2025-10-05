قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منظومة تسويق جديدة| معهد القطن يكشف أهم الأنواع المستنبطة حديثا
اجتماع حسين لبيب وجون إدوارد لمناقشة تراجع نتائج الزمالك وخطة تصحيح المسار
وزير العمل يحسم الجدل: أنا مش ظالم.. العلاوة الدورية السنوية ستطبق بنسبة 3%
ما ينبغي تجنبه بعد التطعيم؟ نصائح طبية للحفاظ على فعالية اللقاح
برئاسة خليل الحية.. وصول وفد حركة حماس إلى مصر
تصفيات المونديال| حسام حسن يستقر على خط دفاع منتخب مصر أمام جيبوتي
عقوبات مشددة تواجه شبكة لممارسة الرذيلة داخل نادٍ صحي بمدينة نصر
محمد جبران: قانون العمل الجديد أخرج مصر من القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية
72 ساعة أمطار.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة
خزنة آثار مصر.. وزير السياحة يكشف توجيها من الرئيس السيسي لحفظ تاريخ الدولة المصرية
تعليق ناري من لميس الحديدي على قرار سوريا إلغاء عطلة 6 أكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير التموين: التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص يعزز بناء منظومة تجارة داخلية حديثة ومستدامة

الدكتور شريف فاروق وزير التموين
الدكتور شريف فاروق وزير التموين
محمد صبيح

شارك اليوم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في الاحتفالية السنوية لشركة “طلبات مصر”، التي أُقيمت بالمتحف المصري الكبير، جاء ذلك بحضور  أحمد كجوك وزير المالية، و محمد جبران وزير العمل، وعدد من  المسؤولين وممثلي القطاع الخاص.

وفي كلمته، أعرب الدكتور شريف فاروق عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الذي يجمع الحكومة والقطاع الخاص في نموذج يعكس ما تسعى إليه الدولة المصرية من بناء اقتصاد متكامل يقوم على التعاون والابتكار.

وأكد أن قطاع التجارة الداخلية يشهد تحولًا جوهريًا في فكر الإدارة والتشغيل، ولم يعد نشاطًا خدميًا فحسب، بل أصبح ركيزة أساسية للأمن الغذائي واستقرار الأسواق وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

المستودعات الاستراتيجية

وأوضح معالي الوزير أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تعمل على تنفيذ مشروع المستودعات الاستراتيجية كأحد أهم المشروعات القومية لتأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، مشيرًا إلى أن هذه المستودعات تمثل منظومة متكاملة لإدارة تداول السلع بكفاءة وشفافية، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة الأزمات، ويدعم فرص التكامل مع منظومات التوزيع والتجزئة الحديثة.

كما أشار الوزير إلى أن الوزارة تمضي قدمًا في تنفيذ مشروع “Carry On” الذي يمثل نقلة نوعية في تاريخ التجارة الداخلية بمصر، حيث تم افتتاح عدة فروع جديدة في إطار خطة الوزارة لتحويل المنافذ التموينية إلى منافذ ذكية تحت هوية وعلامة تجارية موحدة.

وأوضح أن المشروع يجمع بين الرقمنة والحوكمة لضمان توافر السلع بجودة أعلى وأسعار تنافسية، مع دعم الصناعة الوطنية وتشجيع المنتج المحلي.

وأضاف الدكتور شريف فاروق أن الوزارة تعمل كذلك على تعزيز سلاسل الإمداد وربطها بالأنظمة الرقمية الحديثة لضمان مرونة وفعالية إدارة المخزون وانسيابية حركة السلع وخفض تكاليف التداول، بما يسهم في استقرار الأسعار وحماية المستهلك.

وأشار إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ مشروع الكارت الموحد الذي يدمج خدمات التموين والمعاشات والدعم النقدي في بطاقة واحدة، بما يعزز كفاءة الاستهداف ويربط الدعم بالاحتياجات الفعلية للأسر المصرية، في إطار توجه الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأكد وزير التموين أن التحول الرقمي في منظومة التجارة الداخلية يتقاطع مع التطور السريع في أنماط الاستهلاك والخدمات الإلكترونية، وهو ما تجسّده شركات التكنولوجيا الرائدة مثل طلبات من خلال حلولها المبتكرة في مجالات اللوجستيات والتجارة الإلكترونية.

وأوضح أن هذا التكامل بين التحول الحكومي والتحول التكنولوجي للقطاع الخاص يمثل نموذجًا متقدمًا للتعاون الذي تسعى إليه الدولة لبناء منظومة تجارة داخلية حديثة تخدم المواطن وتدعم الاقتصاد الوطني.

وفي ختام كلمته، أعرب الدكتور شريف فاروق عن تقديره لشركة “طلبات” على تنظيم هذا الحدث المتميز الذي يجمع شركاء النجاح في منظومة التجارة الحديثة، مؤكدًا استمرار دعم وزارة التموين لكل المبادرات الهادفة إلى تطوير منظومة التجارة الداخلية وسلاسل الإمداد وتحقيق التوازن بين مصلحة المواطن والمستثمر، في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

ومن جانبه، أشاد محمد سكينة، مدير عام طلبات مارت، بالتعاون والشراكة بين الشركة ووزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، من خلال إتاحة منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة على منصة طلبات مصر، بما يسهم في تعزيز مكانة المنتجات الوطنية ذات الجودة العالية والسعر المناسب.

وزير التموين قطاع التجارة الداخلية المستودعات الاستراتيجية المشروعات القومية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

تراجع مفاجئ في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قفزة جنونية

اجازة 6 اكتوبر2025

غداً أم الخميس؟.. موعد إجازة 6 أكتوبر رسمياً للموظفين والقطاع الخاص

الراحل سمير محمد علي

وفاة حارس الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر.. 4 حالات حددها القانون

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر.. 4 حالات حددها القانون

الرئيس السوري أحمد الشرع

إلغاء عطلة حرب 6 أكتوبر.. "الشرع" يحدد الإجازات الرسمية في سوريا

نادي الزمالك

تصحيح المسار.. إجراء جديد في الزمالك بعد التوقف الدولي

النادي الأهلي

مدرب جديد يرفض تدريب الأهلي.. تفاصيل خطيرة

ترامب ونتنياهو

أكسيوس.. ترامب يوبخ نتنياهو بشأن محادثات غزة: أنت دائما سلبي للغاية

ترشيحاتنا

كل ما تريد معرفته عن تخثر الدم .. عوامل الخطورة وطرق العلاج

كل ما تريد معرفته عن تخثر الدم .. عوامل الخطورة وطرق العلاج

البابا لاون

البابا لاون الرابع عشر يترأس قداس يوبيل العالم الإرسالي والمهاجرين

وزيرة التنمية المحلية

وزيرة التنمية المحلية تشهد احتفالية الجامعة الألمانية الدولية بتخريج دفعة جديدة من الطلاب

بالصور

أبطال فيلم هيبتا المناظرة الأخيرة يتألقون فى العرض الحصري على السجادة الحمراء

أبطال فيلم هيبتا٢
أبطال فيلم هيبتا٢
أبطال فيلم هيبتا٢

المؤلف محمد سيد بشير عضو لجنة تحكيم مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي

محمد سيد بشير
محمد سيد بشير
محمد سيد بشير

انطلاق حفل مدحت صالح في قصر عابدين

مدحت صالح
مدحت صالح
مدحت صالح

في لمسة وفاء.. مدحت العدل يهدي مسرحية أم كلثوم إلى الراحل سامي العدل وابنه

مدحت العدل
مدحت العدل
مدحت العدل

فيديو

تصريحات سما المصري

سما المصري توضح حقيقة تصريح عايزة راجل يشكمني

بيج ياسمين

تخلت عن عضلاتها.. بيج ياسمين تفاجئ الجمهور بصور جديدة

اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري ويبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري

واقعة الشجاع والمخمور

ضابط شجاع ينقذ الموقف.. سيطرة بطولية على شاب مخمور أحدث فوضى في القليوبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

المزيد