وزير التموين: التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص يعزز بناء منظومة تجارة داخلية حديثة ومستدامة

شارك اليوم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في الاحتفالية السنوية لشركة “طلبات مصر”، التي أُقيمت بالمتحف المصري الكبير، جاء ذلك بحضور أحمد كجوك وزير المالية، و محمد جبران وزير العمل، وعدد من المسؤولين وممثلي القطاع الخاص.

وفي كلمته، أعرب الدكتور شريف فاروق عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الذي يجمع الحكومة والقطاع الخاص في نموذج يعكس ما تسعى إليه الدولة المصرية من بناء اقتصاد متكامل يقوم على التعاون والابتكار.

وأكد أن قطاع التجارة الداخلية يشهد تحولًا جوهريًا في فكر الإدارة والتشغيل، ولم يعد نشاطًا خدميًا فحسب، بل أصبح ركيزة أساسية للأمن الغذائي واستقرار الأسواق وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

المستودعات الاستراتيجية

وأوضح معالي الوزير أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تعمل على تنفيذ مشروع المستودعات الاستراتيجية كأحد أهم المشروعات القومية لتأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، مشيرًا إلى أن هذه المستودعات تمثل منظومة متكاملة لإدارة تداول السلع بكفاءة وشفافية، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة الأزمات، ويدعم فرص التكامل مع منظومات التوزيع والتجزئة الحديثة.

كما أشار الوزير إلى أن الوزارة تمضي قدمًا في تنفيذ مشروع “Carry On” الذي يمثل نقلة نوعية في تاريخ التجارة الداخلية بمصر، حيث تم افتتاح عدة فروع جديدة في إطار خطة الوزارة لتحويل المنافذ التموينية إلى منافذ ذكية تحت هوية وعلامة تجارية موحدة.

وأوضح أن المشروع يجمع بين الرقمنة والحوكمة لضمان توافر السلع بجودة أعلى وأسعار تنافسية، مع دعم الصناعة الوطنية وتشجيع المنتج المحلي.

وأضاف الدكتور شريف فاروق أن الوزارة تعمل كذلك على تعزيز سلاسل الإمداد وربطها بالأنظمة الرقمية الحديثة لضمان مرونة وفعالية إدارة المخزون وانسيابية حركة السلع وخفض تكاليف التداول، بما يسهم في استقرار الأسعار وحماية المستهلك.

وأشار إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ مشروع الكارت الموحد الذي يدمج خدمات التموين والمعاشات والدعم النقدي في بطاقة واحدة، بما يعزز كفاءة الاستهداف ويربط الدعم بالاحتياجات الفعلية للأسر المصرية، في إطار توجه الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأكد وزير التموين أن التحول الرقمي في منظومة التجارة الداخلية يتقاطع مع التطور السريع في أنماط الاستهلاك والخدمات الإلكترونية، وهو ما تجسّده شركات التكنولوجيا الرائدة مثل طلبات من خلال حلولها المبتكرة في مجالات اللوجستيات والتجارة الإلكترونية.

وأوضح أن هذا التكامل بين التحول الحكومي والتحول التكنولوجي للقطاع الخاص يمثل نموذجًا متقدمًا للتعاون الذي تسعى إليه الدولة لبناء منظومة تجارة داخلية حديثة تخدم المواطن وتدعم الاقتصاد الوطني.

وفي ختام كلمته، أعرب الدكتور شريف فاروق عن تقديره لشركة “طلبات” على تنظيم هذا الحدث المتميز الذي يجمع شركاء النجاح في منظومة التجارة الحديثة، مؤكدًا استمرار دعم وزارة التموين لكل المبادرات الهادفة إلى تطوير منظومة التجارة الداخلية وسلاسل الإمداد وتحقيق التوازن بين مصلحة المواطن والمستثمر، في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

ومن جانبه، أشاد محمد سكينة، مدير عام طلبات مارت، بالتعاون والشراكة بين الشركة ووزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، من خلال إتاحة منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة على منصة طلبات مصر، بما يسهم في تعزيز مكانة المنتجات الوطنية ذات الجودة العالية والسعر المناسب.