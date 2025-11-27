جامعة الملك سلمان الدولية بشرم الشيخ تنظم مؤتمرا دوليا لصون الطبيعة والموارد الوراثية

شهدت جامعة الملك سلمان الدولية، فرع شرم الشيخ، اليوم /الخميس/، ختام فعاليات المؤتمر الدولي "صون الطبيعة والموارد الوراثية .. إنجازات استراتيجية 2030 والرؤى المستقبلية"، خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر، بحضور رئيس الجامعة الدكتور أشرف حسين، ومدير مركز بحوث الصحراء وممثل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور حسام شوقي.

وفي إطار فعاليات المؤتمر، نظّمت الجامعة معرضاً علمياً دولياً متميزاً بمشاركة نخبة من الباحثين والمراكز البحثية والمؤسسات الدولية المعنية بحماية البيئة والتنمية المستدامة، حيث جاء تنظيم المعرض تأكيداً لحرص الجامعة على تعزيز التفاعل العلمي بين الخبراء من مختلف دول العالم، وإتاحة منصة لعرض أحدث المخرجات البحثية والابتكارات في مجالات الموارد الحيوية، والتغير المناخي، وإدارة المياه والطاقة، والحلول البيئية المستدامة.

وضمّ المعرض عدداً من الملصقات العلمية والمشروعات البحثية المتقدمة المقدَّمة من مؤسسات دولية بارزة، من بينها، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO)، والمركز الدولي للأبحاث الزراعية في المناطق الجافة (ICARDA)، إضافة إلى المركز القومي للبحوث، ومركز "سيداري"، وعدد من الجامعات العربية والدولية.

وشمل المعرض عروضاً لمشروعات مبتكرة في إدارة الموارد الطبيعية، وتحسين الإنتاج الزراعي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في حماية البيئة، والعمارة الخضراء، وإحياء التراث الطبيعي والثقافي. وشارك طلاب الجامعة بمجموعة متميزة من مشروعات التخرج في المجالات الفنية والمعمارية والهندسية، والتي عكست مستوى عاليًا من الإبداع والتفكير الابتكاري، ونالت إشادة واسعة من المشاركين والخبراء.

وأعرب المشاركون من مختلف الدول عن تقديرهم لمستوى المعرض، مؤكدين أنه مثّل منصة علمية مهمة لتبادل الخبرات والتجارب، وأن جودة التنظيم عكست الاحترافية التي تتميز بها جامعة الملك سلمان الدولية، بما يدعم أهداف رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.

واختُتِمت فعاليات المعرض العلمي الدولي اليوم بإشادة واسعة من الوفود المشاركة، التي أكدت أن الجامعة نجحت في تقديم نموذج رائد للتواصل العلمي وتبادل الخبرات في مجالات صون الطبيعة والموارد الوراثية، بما يعزز التعاون الدولي ويفتح آفاقًا جديدة للبحث والابتكار.