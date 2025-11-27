قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حازم إمام يكشف حقيقة رهن عودة أرض الزمالك بأكتوبر بـ استقالة مجلس النادي
بعد انتشاره في إثيوبيا.. اعرف طرق الوقاية من فيروس ماربورج
مبابي أفضل لاعب في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا
ربط المتحف الكبير بـ الأقصر والمواقع الأثرية المصرية | خبير يوضح
موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا
كأس العرب.. موعد مباراة منتخب مصر الثاني أمام الكويت
رد حاسم من النادي.. هل سيعود وسام أبو علي إلى الأهلي مجددا؟
ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب بنهاية تعاملات الخميس
وسيلة نقل رئيسية في آلاف القرى | حسان : إلغاء التوك توك كليًا لا يمكن
دمج احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة بالنسخة الجديدة لـ قادرون باختلاف | تفاصيل
اقتصادي: المتحف المصري الكبير يفتح آفاقًا ضخمة لجذب ملايين السياح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة الملك سلمان الدولية بشرم الشيخ تنظم مؤتمرا دوليا لصون الطبيعة والموارد الوراثية

جامعة الملك سلمان
جامعة الملك سلمان
أ ش أ

شهدت جامعة الملك سلمان الدولية، فرع شرم الشيخ، اليوم /الخميس/، ختام فعاليات المؤتمر الدولي "صون الطبيعة والموارد الوراثية .. إنجازات استراتيجية 2030 والرؤى المستقبلية"، خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر، بحضور رئيس الجامعة الدكتور أشرف حسين، ومدير مركز بحوث الصحراء وممثل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور حسام شوقي.

وفي إطار فعاليات المؤتمر، نظّمت الجامعة معرضاً علمياً دولياً متميزاً بمشاركة نخبة من الباحثين والمراكز البحثية والمؤسسات الدولية المعنية بحماية البيئة والتنمية المستدامة، حيث جاء تنظيم المعرض تأكيداً لحرص الجامعة على تعزيز التفاعل العلمي بين الخبراء من مختلف دول العالم، وإتاحة منصة لعرض أحدث المخرجات البحثية والابتكارات في مجالات الموارد الحيوية، والتغير المناخي، وإدارة المياه والطاقة، والحلول البيئية المستدامة.

وضمّ المعرض عدداً من الملصقات العلمية والمشروعات البحثية المتقدمة المقدَّمة من مؤسسات دولية بارزة، من بينها، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO)، والمركز الدولي للأبحاث الزراعية في المناطق الجافة (ICARDA)، إضافة إلى المركز القومي للبحوث، ومركز "سيداري"، وعدد من الجامعات العربية والدولية.

وشمل المعرض عروضاً لمشروعات مبتكرة في إدارة الموارد الطبيعية، وتحسين الإنتاج الزراعي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في حماية البيئة، والعمارة الخضراء، وإحياء التراث الطبيعي والثقافي. وشارك طلاب الجامعة بمجموعة متميزة من مشروعات التخرج في المجالات الفنية والمعمارية والهندسية، والتي عكست مستوى عاليًا من الإبداع والتفكير الابتكاري، ونالت إشادة واسعة من المشاركين والخبراء.

وأعرب المشاركون من مختلف الدول عن تقديرهم لمستوى المعرض، مؤكدين أنه مثّل منصة علمية مهمة لتبادل الخبرات والتجارب، وأن جودة التنظيم عكست الاحترافية التي تتميز بها جامعة الملك سلمان الدولية، بما يدعم أهداف رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.

واختُتِمت فعاليات المعرض العلمي الدولي اليوم بإشادة واسعة من الوفود المشاركة، التي أكدت أن الجامعة نجحت في تقديم نموذج رائد للتواصل العلمي وتبادل الخبرات في مجالات صون الطبيعة والموارد الوراثية، بما يعزز التعاون الدولي ويفتح آفاقًا جديدة للبحث والابتكار.

جامعة الملك سلمان الدولية فرع شرم الشيخ المؤتمر الدولي صون الطبيعة والموارد الوراثية إنجازات استراتيجية 2030 والرؤى المستقبلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة الزياد

سبب وفاة هبة الزياد بشكل مفاجئ.. تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 3 أيام.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

أرشيفية

لمدة 3 أشهر.. تحويلات مرورية جديدة بشارع الهرم

والدة شيماء جمال

3ملايين جنيه وعجلين.. طلبات محامي أيمن حجاج من والدة شيماء جمال

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي رفع الغياب بالمدارس وتحويل الدراسة لأونلاين لحماية الطلاب من فيروس ماربورج

أرشيفية

هخلصلك عليه.. اعترافات صادمة لسيدة اغتصـ.ـبها سائق بعد تهديدها بقـ.ـتل طفلها

والدة شيماء جمال

شتيمة وتهديد .. مُحاكمة والدة شيماء جمال 15 يناير لسب مُحاميي خصومها

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

رئيس الوزراء يكشف لـ صدى البلد حقيقة إنتشار الفيروسات التنفسية بمصر

بالصور

أفضل مشروبات تمدك بفيتامين د .. طرق سهلة لتعزيز صحتك

مشروبات غنية بفيتامين د
مشروبات غنية بفيتامين د
مشروبات غنية بفيتامين د

علامات لا تتجاهلها.. أبرز أعراض انسداد الشرايين

أعراض انسداد الشرايين
أعراض انسداد الشرايين
أعراض انسداد الشرايين

بحضور داليا مصطفى وأحمد فتحي.. ماستر كلاس لـ المخرج محمد حماد بمهرجان الفيوم السينمائي

ماستر كلاس المخرج محمد حماد
ماستر كلاس المخرج محمد حماد
ماستر كلاس المخرج محمد حماد

لجذب الزوار.. متحف الحشرات في بكين يطلق قهوة الصراصير ووجبة الديدان

تفاصيل المشروبات الغريبة في المتحف
تفاصيل المشروبات الغريبة في المتحف
تفاصيل المشروبات الغريبة في المتحف

فيديو

جنات مع الشاب الحسن عادل

في أول تعاون فني.. الحسن عادل وجنات يطرحان دويتو "الليلة حلوة" بإطلالة مرحة

وفاة هبة الزياد

رحيل مفاجئ يهز الإعلام.. من هي هبة الزياد؟

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد

القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد