ضبط 30 وصلة مياه مخالفة في حملة مفاجئة بالعبور

يواصل جهاز تنمية العبور بمحافظة القليوبية تنفيذ حملات تفتيشية ورقابية على مدار الساعة لمواجهة أي تجاوزات أو مخالفات تمس حقوق المواطنين والمرافق العامة.



وتأتي هذه الجهود تعزيزًا للعدالة في توزيع الخدمات والحفاظ على استقرار البنية التحتية في جميع أحياء المدينة، مع التأكيد على عدم التسامح مطلقًا مع أي مخالفات تهدد مصلحة السكان أو تؤثر على جودة الخدمات، بتوجيهات من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وحرصًا من جهاز مدينة العبور الجديدة على ضمان الانضباط وتطبيق القانون بكل حزم.



لجنة رقابية



وفي إطار ذلك، نفّذت لجنة رقابية متخصصة من جهاز المدينة، تحت إشراف المهندس محمود مراد، رئيس الجهاز، حملة مفاجئة لمكافحة سرقة المياه في حي سكن مصر، مناطق (أ) و(ب)، أسفرت عن ضبط 30 وصلة مياه مخالفة تم تركيبها دون أي إجراءات قانونية.

وعلى الفور، جرى فصل الخدمة عن جميع الوحدات المخالفة، وتحرير محاضر رسمية تتضمن تهم التعدي على المرفق العام وسرقة المياه، في خطوة تؤكد حرص الجهاز على حماية حقوق جميع السكان وضمان استقرار الخدمات داخل المدينة.



وحذر المهندس محمود مراد من خطورة هذه الممارسات، مشددًا على أنها اعتداء مباشر على حقوق باقي المواطنين، مؤكدًا أن حملات ضبط المخالفات ستستمر بشكل دوري لضمان عدالة توزيع الخدمات وفرض الانضباط في جميع الأحياء.



ودعا رئيس الجهاز جميع المواطنين المخالفين إلى سرعة التوجه لتقنين أوضاعهم وتركيب العدادات القانونية لتجنب الغرامات والعقوبات التي سيتم تطبيقها دون أي تهاون.



واختتم المهندس محمود مراد تصريحاته بالتأكيد على أن جهاز العبور الجديدة يعمل وفق خطة واضحة لمنع أي تجاوزات والحفاظ على استقرار الخدمات، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف الحملات بالتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق الانضباط الكامل في جميع مناطق المدينة.