قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حكومة الاحتلال تحسم موقف مروان البرغوثي من صفقة التبادل
صدى البلد يهنئ الإعلامي خيري رمضان بمناسبة زفاف نجله عمر
تجديد حبس مدير التنظيم بحي الموسكي بتهمة تقاضي رشوة
قرارات عاجلة من التعليم بشأن التقييمات والاختبارات الشهرية وأعمال السنة
غزال يدعو لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للانضمام إلى سلاسل القيمة العالمية
ارتفاع جماعي.. البورصة تربح 14 مليار جنيه بنهاية تعاملات الأحد
«قدها وقدود».. تهنئة مؤثرة من رامز جلال لشقيقه ياسر بعد تعيينه بمجلس الشيوخ
نبيلة عبيد: الرئيس السيسي كان لديه الحق فى رفض التهجير.. خاص
رئيس الأعلى للإعلام يلتقي المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب
التضامن تستعرض تجربة مصر في الدعم النقدي وبرنامج "باب أمل" للتمكين الاقتصادي
ابتداء من اليوم.. دخول 29 دولة أوروبية بنظام EES بدلا من الأختام
سيناريو غير مسبوق في تصفيات أفريقيا لمونديال 2026.. ما السبب؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ماذا قررت التعليم لسد عجز المعلمين في المدارس؟.. تفاصيل عاجلة الآن

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه ايماءا إلى نتيجة المقبولين في الدفعات الثالثة والرابعة وتظلمات الدفعة الثانية بالاضافة إلى معلمي نسبة الـ 5% ، يتم سد العجز القائم في المدارس من خلال تسكين المقبولين في الدفعات الثالثة والرابعة وتظلمات الدفعة الثانية بالإضافة إلى معلمي نسبة الـ5% ، ثم يتم الإستعانة بمعلمي الحصة تبعا للخطوات التالية :

  • من عمل بالحصة فعليا مدة 3 سنوات فأكثر
  • المؤهل التربوي
  • الأكبر سنا
  • مناسبة المؤهل الجامعي الرئيس مع التخصص الذي عمل به ( الموجه هو من يحدد مدى مناسبة المؤهل)
  • من لديهم كود وظيفي على موقع وزارة التربية والتعليم
  • من اجتازوا الاختبارات الأولية للجهاز المركزي للتنظيم والادارة في تخصصات العلوم والرياضيات واللغة الانجليزية والدراسات الاجتماعية والواردة اسماؤهم في الكشوف المرسلة

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، يحدد نصاب المعلم بالحصة بحد أدنى 20 حصة وبحد أقصى 24 حصة 

 وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم الاستعانة بمعلمي الحصة لسد عجز مادة التربية الدينية الاسلامية والمسيحية بموافقة الموجه المختص ، وذلك طبقا لتعليمات وزير التربية والتعليم ، وتلبية للحاجة الماسة على كوادر في هذا المجال 

كما شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أن يتم الاستعانة في المناطق النائية والمحافظات الحدودية بمعلمات بالحصة تخصص رياض أطفال بحيث تتواجد معلمة واحدة في القاعة الواحدة 

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يكون مدير المدرسة هو المسئول مسئولية كاملة عن ضمان التطبيق الدقيق والالتزام بالمعايير والشروط المنصوص عليها سلفا.

وعلى جانب آخر ... تلقت الإدارات التعليمية ،تعليمات رسمية من مديريات التربية والتعليم تشدد على سرعة صرف المستحقات المالية لجميع العاملين في المدارس ومعلمي الحصة

كما شملت التعليمات التوجيه بعمل حصر شامل بأسماء المستحقين في كل إدارة تعليمية لضمان وصول الحقوق لأصحابها دون تأخير.

وكان قد اجتمع سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بالسادة مديري عموم الإدارات التعليمية ووكلاء الإدارات، وذلك في أول اجتماع موسّع بعد حركة تدوير القيادات التعليمية بالمحافظة، بحضور محمد فايز، وكيل المديرية.

واستهل عطية الاجتماع بكلمة ترحيبية عبّر فيها عن خالص تقديره للقيادات السابقة على ما بذلوه من جهد، موجهاً تهنئته للقيادات الجديدة، ومتمنياً لهم التوفيق والسداد في مواقعهم الجديدة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة هي مرحلة انضباط ومتابعة وإنجاز، وأن النجاح الحقيقي يبدأ من الميدان.

وخلال الاجتماع، وجّه عطية حزمة من التعليمات الحاسمة والتوصيات التنظيمية لضمان انتظام العملية التعليمية في جميع مدارس المحافظة، وجاء أبرزها:

الانتهاء الكامل من تسليم الكتب المدرسية لجميع الطلاب دون ربطها بالمصروفات الدراسية، التزامًا بتوجيهات الوزارة.

تكثيف الإشراف اليومي داخل المدارس، وتفعيل إشراف الأدوار والفسحة للحفاظ على سلامة الطلاب وانضباط اليوم الدراسي.

تفعيل الأنشطة التربوية والفنية والرياضية والثقافية داخل المدارس، وتشجيع الطلاب على المشاركة الفعالة في كافة الأنشطة.

تنفيذ محاضرات الولاء والانتماء الوطني لرفع الوعي وتعميق حب الوطن والانتماء لدى أبنائنا الطلاب.

تفعيل منصة البرمجة لطلاب الصف الأول الثانوي وتنمية مهاراتهم في مجالات التكنولوجيا الحديثة.

الاهتمام التام بالنظافة العامة ودورات المياه والفناء المدرسي، ومتابعة أعمال الصيانة البسيطة بشكل يومي.

التواصل المستمر مع أولياء الأمور، والاستماع لملاحظاتهم ومقترحاتهم في إطار من التعاون البناء.

تطبيق لائحة الانضباط المدرسي بكل دقة وعدالة مع مراعاة مبدأ الثواب والعقاب.

وفي ختام الاجتماع، شدد سعيد عطية على أن الجيزة ماضية بخطى واثقة نحو تطوير منظومتها التعليمية، مشيراً إلى أن المرحلة القادمة ستشهد متابعة دقيقة وتقييماً مستمراً للأداء داخل الإدارات والمدارس.

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم التعليم الفني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

علم قطر

سفارة قطر بالقاهرة تُصدر بيانًا حول وفاة 3 من دبلوماسييها في حادث مروري بشرم الشيخ

الموضوع طلع بجد ..قرارات عاجلة من النيابة بشأن تمساح حدائق الأهرام

الموضوع طلع بجد .. قرارات عاجلة من النيابة بشأن تمساح حدائق الأهرام

صورة أرشيفية

بدء تنفيذ إجراءات إعادة المعلمين المحالين للمعاش للعمل وصرف رواتبهم كاملة

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب في مصر.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

صورة لسيارة الحادث

قبل شرم الشيخ بـ 50 كيلو.. تفاصيل مصرع 3 دبلوماسيين قطريين في حادث سيارة

جانب من الحادث

السفارة القطرية بالقاهرة تعرب عن حزنها لوفاة دبلوماسييها الثلاثة.. وتثمن تعاون السلطات المصرية في الحادث

دولار امريكي

تجاوز الـ 48 جنيها.. ارتفاع مفاجئ في أسعار الدولار اليوم الاحد

ترشيحاتنا

برج إيفل

حقيقة هدم برج إيفل عام 2026.. شائعة انطلقت من مقال ساخر

الانزلاق الغضروفي

ألم الظهر ليس دائمًا إجهادًا.. تعرفي إلى الانزلاق الغضروفي وأسبابه

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | علامات شائعة للعقم لدى النساء.. نظام غذائي لحماية الدماغ والوقاية من الزهايمر

بالصور

جهاز البيئة بالشرقية ينظم 1269 نشاطا توعويا بخطورة حرق المخلفات الزراعية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

المشروع القومي بكفر الشيخ يحصد ميدالية جديدة في بطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة

البطل
البطل
البطل

وزير الدفاع يشهد تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

دفعة جديدةمن الكليات العسكرية
دفعة جديدةمن الكليات العسكرية
دفعة جديدةمن الكليات العسكرية

سعر فستان جومانا مراد يثير للجدل بالسوشيال ميديا

جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد

فيديو

وفاة 3 أطفال بالمنوفية

عصافير الجنة.. وفـ.ــاة 3 أطفال في حوض الاستحمام بالمنوفية

إيناس الدغيدي بعد زواجها

الناس متغاظة ليه.. أول رد من إيناس الدغيدي بعد زواجها

دفعة جديدةمن الكليات العسكرية

وزير الدفاع يشهد تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

ذوبان القطب الشمالى

القطب الشمالي يذوب.. هل تنجو الأرض من المصير الكارثي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الحرب جرح لا يندمل

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

المزيد