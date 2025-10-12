قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحت رعاية الرئيس السيسي.. انطلاق فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه
بعد ظهور تمساح في الشارع.. كيف يحظر القانون حيازة الحيوانات الخطرة؟
وزير الصحة يشهد حفل توزيع جائزة فيركو للصحة العامة في ألمانيا
البث الإسرائيلية: منسق شؤون المحتجزين أبلغ العائلات بأن عملية الإفراج عن ذويهم ستبدأ صباح الغد
مصر تتسلم رئاسة المنظمة الدولية للتقييس "أيزو" لمدة 3 أعوام
عبور أكثر من 400 شاحنة مساعدات عبر معبر رفح وفقا لاتفاق شرم الشيخ
تبادل إطلاق نار بين أفغانستان وباكستان.. وطالبان تزعم: سيطرنا على مواقع على الحدود
إذاعة جيش الاحتلال: حماس تعمل على تجميع المحتجزين في مكان واحد
ارتفاع جديد في أسعار الدواجن الآن في الأسواق
من الصباحية.. أول ظهور لـ إيناس الدغيدي وزوجها مع إلهام شاهين
بعد دونالد ترامب.. 4 رؤساء يحلمون بالحصول على جائزة نوبل للسلام
نشر مقاطع فيديو خادشة.. كروان إسكندرية يواجه الحبس سنتين طبقا للقانون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قبل شرم الشيخ بـ 50 كيلو.. تفاصيل مصرع 3 دبلوماسيين قطريين في حادث سيارة

صورة لسيارة الحادث
صورة لسيارة الحادث
ايمن محمد

شهدت محافظة جنوب سيناء حادثًا مأساويًا ليلة امس، أسفر عن مصرع ثلاثة دبلوماسيين قطريين وإصابة اثنين آخرين وسائقهم المصري، إثر انقلاب سيارتهم على بُعد 50 كيلومترًا فقط من مدينة شرم الشيخ.

​وكان الدبلوماسيون الخمسة قد انطلقوا من سفارة دولة قطر في القاهرة، في مهمة تهدف إلى التجهيز واستقبال الوفد القطري الذي كان من المقرر أن يشارك في مراسم توقيع "اتفاقية السلام لوقف الحرب على غزة"، التي يُعقد اجتماعها المرتقب في شرم الشيخ بحضور الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

​تلقت الأجهزة الأمنية بجنوب سيناء إخطارًا يفيد بانقلاب سيارة تحمل لوحة رقم (أ ص 8667) في إحدى المنحنيات الجبلية على طريق شرم الشيخ.

وأسفر الحادث عن مصرع ثلاثة دبلوماسيين قطريين في موقع الحادث، وهم: عبد الله غانم سيف (40 سنة)، وحسن الجابر (52 سنة)، وسعود بن ثامر (45 سنة).
​كما أُصيب اثنان آخران من الدبلوماسيين بإصابات خطيرة، نُقلا على إثرها إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي لتلقي الرعاية. والمصابان هما: عبد الله عيسى الكوالي (35 سنة)، الذي أُصيب بكسر في قاع الجمجمة وكسر مفتوح في القدم اليمنى، ومحمد عبد العزيز بوعانين (31 سنة)، الذي أُصيب باشتباه كسر في العمود الفقري. بالإضافة إلى إصابة السائق المصري، يحيى شوقي (40 سنة)، بجرح قطعي في الرأس وآخر في اليد اليسرى.

​وأفادت التحريات الأولية، أن سبب الحادث يعود إلى انفجار الإطار الأمامي للسيارة، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق، وتسبب في انقلاب السيارة عدة مرات في المنطقة الجبلية.

​هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل جثامين المتوفين والمصابين إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي، حيث يخضع المصابون حاليًا لرعاية صحية دقيقة. وتم إخطار النيابة العامة لتولي التحقيق في ملابسات الحادث.

​وفي سياق متصل، نفت مصادر رسمية أن يكون المتوفون والمصابون ضمن وفد رئيس الوزراء القطري، مؤكدة أنهم دبلوماسيون تابعون لسفارة دولة قطر في القاهرة.

جنوب سيناء اتفاق السلام مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

علم قطر

سفارة قطر بالقاهرة تُصدر بيانًا حول وفاة 3 من دبلوماسييها في حادث مروري بشرم الشيخ

طريقة التقديم الإلكتروني للحصول على وحدة بديلة لسكان الإيجار القديم 2025

طريقة التقديم الإلكتروني للحصول على وحدة بديلة لسكان الإيجار القديم 2025

تعرف علي موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو في تصفيات المونديال والقنوات الناقلة

موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو في تصفيات المونديال والقنوات الناقلة

حادث تصادم

وفاة 3 دبلوماسيين قطريين في حادث سيارة بالقرب من شرم الشيخ

الموضوع طلع بجد ..قرارات عاجلة من النيابة بشأن تمساح حدائق الأهرام

الموضوع طلع بجد .. قرارات عاجلة من النيابة بشأن تمساح حدائق الأهرام

الأمطار

خرائط سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة.. الأرصاد تكشف مفاجأة

أسعار البنزين والسولار اليوم السبت 11 أكتوبر 2025 في محطات الوقود

أسعار البنزين والسولار اليوم في محطات الوقود

ترشيحاتنا

أرشيفية

محاكمة متهم بـ«أحداث عنف الألف مسكن».. اليوم

أرشيفية

بعد قليل.. بدء محاكمة 6 أشخاص بقضية "خلية العجوزة"

نظر دعويي نقابة المهندسين ضد وزير التعليم العالي بشأن خريجي التعليم الصناعي

نظر دعويي نقابة المهندسين ضد وزير التعليم العالي بشأن خريجي التعليم الصناعي.. اليوم

بالصور

بحضور أمير كرارة.. الصور الكاملة للعرض الخاص لفيلم أوسكار عودة الماموث

العرض الخاص لفيلم أوسكار
العرض الخاص لفيلم أوسكار
العرض الخاص لفيلم أوسكار

بالأحمر اللافت.. درة تخطف الأنظار في أحدث ظهور

درة
درة
درة

أخبار قنا: افتتاح مجمع مواقف قفط.. وضبط مواد بترولية تباع فى محل بقالة

حريق بقنا
حريق بقنا
حريق بقنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الحرب جرح لا يندمل

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

المزيد