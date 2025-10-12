قبل شرم الشيخ بـ 50 كيلو.. تفاصيل مصرع 3 دبلوماسيين قطريين في حادث سيارة

شهدت محافظة جنوب سيناء حادثًا مأساويًا ليلة امس، أسفر عن مصرع ثلاثة دبلوماسيين قطريين وإصابة اثنين آخرين وسائقهم المصري، إثر انقلاب سيارتهم على بُعد 50 كيلومترًا فقط من مدينة شرم الشيخ.

​وكان الدبلوماسيون الخمسة قد انطلقوا من سفارة دولة قطر في القاهرة، في مهمة تهدف إلى التجهيز واستقبال الوفد القطري الذي كان من المقرر أن يشارك في مراسم توقيع "اتفاقية السلام لوقف الحرب على غزة"، التي يُعقد اجتماعها المرتقب في شرم الشيخ بحضور الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

​تلقت الأجهزة الأمنية بجنوب سيناء إخطارًا يفيد بانقلاب سيارة تحمل لوحة رقم (أ ص 8667) في إحدى المنحنيات الجبلية على طريق شرم الشيخ.

وأسفر الحادث عن مصرع ثلاثة دبلوماسيين قطريين في موقع الحادث، وهم: عبد الله غانم سيف (40 سنة)، وحسن الجابر (52 سنة)، وسعود بن ثامر (45 سنة).

​كما أُصيب اثنان آخران من الدبلوماسيين بإصابات خطيرة، نُقلا على إثرها إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي لتلقي الرعاية. والمصابان هما: عبد الله عيسى الكوالي (35 سنة)، الذي أُصيب بكسر في قاع الجمجمة وكسر مفتوح في القدم اليمنى، ومحمد عبد العزيز بوعانين (31 سنة)، الذي أُصيب باشتباه كسر في العمود الفقري. بالإضافة إلى إصابة السائق المصري، يحيى شوقي (40 سنة)، بجرح قطعي في الرأس وآخر في اليد اليسرى.

​وأفادت التحريات الأولية، أن سبب الحادث يعود إلى انفجار الإطار الأمامي للسيارة، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق، وتسبب في انقلاب السيارة عدة مرات في المنطقة الجبلية.

​هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل جثامين المتوفين والمصابين إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي، حيث يخضع المصابون حاليًا لرعاية صحية دقيقة. وتم إخطار النيابة العامة لتولي التحقيق في ملابسات الحادث.

​وفي سياق متصل، نفت مصادر رسمية أن يكون المتوفون والمصابون ضمن وفد رئيس الوزراء القطري، مؤكدة أنهم دبلوماسيون تابعون لسفارة دولة قطر في القاهرة.