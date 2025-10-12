قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تصعيد جديد .. الاحتلال الإسرائيلي يُشن هجمات على حزب الله داخل الأراضي اللبنانية
دعاوى وقف وسحب ترخيص «فيلم الملحد» أمام المحكمة .. اليوم
وزير الخارجية الإيراني: لا ثقة بإسرائيل وأمريكا في التزامات غزة.. ولا محادثات تتجاوز الملف النووي
نصف مليون فلسطيني يعودون إلى شمال غزة
لجان تلقي أوراق انتخابات مجلس النواب تستقبل طالبي الترشح لليوم الخامس
تعرف علي تاريخ مواجهات مصر وغينيا بيساو
سعر الدولار اليوم 12-10-2025
عمرو الحديدي يُهاجم مدافع الأهلي : النادي لم يستفد من خدماته
لماذا دعا الرئيس السيسي «ترامب» لحضور توقيع اتفاق وقف إطلاق النار؟.. خبير سياسي يجيب |فيديو
الصين ترد على تهديدات الرسوم الأمريكية : ليست الطريقة الصحيحة للتعامل معنا
نجم الزمالك السابق: نظام التصفيات سهّل من مهمة منتخب مصر في التأهل لكأس العالم
سفارة قطر بالقاهرة تُصدر بيانًا حول وفاة 3 من دبلوماسييها في حادث مروري بشرم الشيخ
الموضوع طلع بجد .. قرارات عاجلة من النيابة بشأن تمساح حدائق الأهرام

علا محمد

فوجئ سكان منطقة حدائق الأهرام بالجيزة، بظهور تمساح صغير يتجوّل في أحد الشوارع السكنية، مما أثار الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي ودفع الأهالي إلى الاستغاثة بالأجهزة الأمنية التي هرعت على الفور إلى المكان للتعامل مع الموقف.


وكتبت إحدى الصفحات التابعة لحدائق الأهرام عبر مواقع التواصل الاجتماعي:"الموضوع طلع بجد  وطلع فيه تمساح أمس أمام عقار بمنطقة س، حد شافه وبلغ 
لا كان في ذعر ولا خوف ولا الكلام ده 
محافظة الجيزة طلعت بيان الآن 
وقالت إنه تم تلقي بلاغ وتوجهات كافة الجهات المعنية وتم الإمساك به".


وتلقى مدير أمن الجيزة، إخطارًا، يُفيد بورود بلاغ، من الأهالي بشأن ظهور تمساح في الشارع.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، حيث تم التعامل مع الموقف باحترافية، وتمت السيطرة على التمساح دون وقوع إصابات.

وتباشر الأجهزة الأمنية تحرياتها، ويجري حاليًا تفريغ كاميرات المراقبة في المنطقة؛ للوقوف على ملابسات الواقعة، ومعرفة كيفية وصول التمساح إلى هذا الموقع.

وحُرِّرَ محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وطلبت النيابة من إدارة الطب البيطري إعداد تقرير مفصل عن الحالة الصحية للتمساح، ونوعه، وما إذا كان يشكل خطرًا على البيئة أو السكان، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات المناسبة لإيداعه في مكان آمن تابع للجهات الحكومية أو حديقة الحيوان بالجيزة. 

في الوقت نفسه، وجهت النيابة بسرعة حصر منافذ بيع الحيوانات في نطاق المنطقة، للتأكد من تراخيصها ومصادر الحيوانات التي تتعامل فيها، والتحقق مما إذا كان التمساح المضبوط جرى شراؤه من إحدى هذه الجهات.

وأكدت التحقيقات أنه لا توجد أي إصابات أو أضرار ناتجة عن الواقعة، فيما لا تزال أجهزة الأمن تواصل جهودها لتحديد هوية مالك التمساح ومكان شرائه الأصلي.

سفارة قطر بالقاهرة تُصدر بيانًا حول وفاة 3 من دبلوماسييها في حادث مروري بشرم الشيخ

موعد غرة شهر رمضان 2026 وعدد أيام الصيام طبقا للحسابات الفلكية

خرائط سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة.. الأرصاد تكشف مفاجأة

وزير البترول يهنئ وزير العمل بإعادة انتخاب مصر رئيسًا لمنظمة العمل العربية

محلل مالي : رفع تصنيف مصر الائتماني يعزز الثقة في الاقتصاد

كامل الوزير يفتتح حفل تخرج الدفعة الأولى من مدرسة أبو زعبل للتنمية الصناعية

بالأحمر اللافت.. درة تخطف الأنظار في أحدث ظهور

أخبار قنا: افتتاح مجمع مواقف قفط.. وضبط مواد بترولية تباع فى محل بقالة

هرمون التوتر.. اكتشف طرق طبيعية لعلاج ارتفاع الكورتيزول

مسلسل لينك يتصدر الترند بعد عرض أولى حلقاته

انكتبلها عمر جديد.. نجاة حفيدة أبو زهرة من حادث مميت بإيطاليا

فيديو للتاريخ.. الديهي يفضح حملات التشويه الإخوانية ضد مصر

عبد الله الثقافي يكتب: الحرب جرح لا يندمل

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

