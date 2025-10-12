الموضوع طلع بجد .. قرارات عاجلة من النيابة بشأن تمساح حدائق الأهرام

فوجئ سكان منطقة حدائق الأهرام بالجيزة، بظهور تمساح صغير يتجوّل في أحد الشوارع السكنية، مما أثار الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي ودفع الأهالي إلى الاستغاثة بالأجهزة الأمنية التي هرعت على الفور إلى المكان للتعامل مع الموقف.



وكتبت إحدى الصفحات التابعة لحدائق الأهرام عبر مواقع التواصل الاجتماعي:"الموضوع طلع بجد وطلع فيه تمساح أمس أمام عقار بمنطقة س، حد شافه وبلغ

لا كان في ذعر ولا خوف ولا الكلام ده

محافظة الجيزة طلعت بيان الآن

وقالت إنه تم تلقي بلاغ وتوجهات كافة الجهات المعنية وتم الإمساك به".



وتلقى مدير أمن الجيزة، إخطارًا، يُفيد بورود بلاغ، من الأهالي بشأن ظهور تمساح في الشارع.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، حيث تم التعامل مع الموقف باحترافية، وتمت السيطرة على التمساح دون وقوع إصابات.

وتباشر الأجهزة الأمنية تحرياتها، ويجري حاليًا تفريغ كاميرات المراقبة في المنطقة؛ للوقوف على ملابسات الواقعة، ومعرفة كيفية وصول التمساح إلى هذا الموقع.

وحُرِّرَ محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وطلبت النيابة من إدارة الطب البيطري إعداد تقرير مفصل عن الحالة الصحية للتمساح، ونوعه، وما إذا كان يشكل خطرًا على البيئة أو السكان، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات المناسبة لإيداعه في مكان آمن تابع للجهات الحكومية أو حديقة الحيوان بالجيزة.



في الوقت نفسه، وجهت النيابة بسرعة حصر منافذ بيع الحيوانات في نطاق المنطقة، للتأكد من تراخيصها ومصادر الحيوانات التي تتعامل فيها، والتحقق مما إذا كان التمساح المضبوط جرى شراؤه من إحدى هذه الجهات.



وأكدت التحقيقات أنه لا توجد أي إصابات أو أضرار ناتجة عن الواقعة، فيما لا تزال أجهزة الأمن تواصل جهودها لتحديد هوية مالك التمساح ومكان شرائه الأصلي.