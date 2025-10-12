قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سفارة قطر بالقاهرة تصدر بيانًا حول وفاة 3 من دبلوماسييها في حادث مروري بشرم الشيخ

أحمد النشوقي

أصدرت السفارة القطرية بالقاهرة بيانًا لها حول حادث وفاة 3 من دبلوماسييها في حادث مروري بشرم الشيخ وإصابة اثنين آخرين .

وأعلنت السفارة عن نقل دبلوماسييها الثلاثة الذين توفوا  على متن طائرة قطرية، معربة عن بالغ حزنها لوفاة ثلاثة من منتسبي الديوان الأميري أثناء أداء مهامهم، وهم: سعود بن ثامر آل ثاني، عبد الله غانم الخيارين، حسن جابر الجابر. كما أُصيب في الحادث كل من عبد الله عيسى الكواري ومحمد عبد العزيز البوعينين، ويتلقى المصابان حاليًا الرعاية الطبية اللازمة في مستشفى شرم الشيخ الدولي.

وأكد البيان أن السفارة باشرت على الفور متابعة الحادث مع السلطات المصرية المعنية، معربة عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى ذوي المتوفين الكرام، سائلة المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

كما أثنت السفارة على السلطات المصرية لتعاونها وحرصها واهتمامها بمتابعة الحادث وتقديم التسهيلات اللازمة لنقل المتوفين والمصابين.

وأشارت المصادر إلى أن جهات التحقيق انتقلت صباح اليوم إلى المستشفى التي يتلقى فيها المصابان العلاج، في إطار إجراءات التحقيق في ملابسات الحادث، فيما تواصل فرق الفحص والمعاينة أعمالها في موقع الحادث للوقوف على الأسباب الدقيقة وراء وقوعه.

