طوله 90سم ..تفاصيل العثور على تمساح نيلي صغير بمنطقة حدائق الأهرام

أوضحت محافظة الجيزة أنه بتاريخ الجمعة الموافق 10 أكتوبر 2025 ورد بلاغ يفيد بالعثور على تمساح نيلي صغير الحجم أمام العقار رقم (69 س) بمنطقة حدائق الأهرام.



وقد كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة حي الهرم بالتعاون مع الجهات المعنية وسرعة التعامل مع البلاغ حفاظًا على سلامة المواطنين.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية بمحافظة الجيزة إلى محل الواقعة، حيث تم التقابل مع المبلِّغ (و. م)، المقيم بالعقار محل البلاغ، والذي أفاد بأنه أثناء خروجه من العقار شاهد تمساحًا صغيرًا فقام بربط فكه بقطعة قماش ووضعه داخل غرفة مغلقة لحين وصول الجهات المختصة.



وبالفحص من قبل اللجنة المتواجدة بالموقع تبيّن أن التمساح نيلي صغير الحجم يبلغ طوله من 10 إلى 90 سنتيمتر تقريبًا وقد تم السيطرة عليه من قبل الجهات المعنية بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة المسطحات والبيئة، والإدارة العامة للحماية المدنية (الإنقاذ البري)، وحي الهرم، ومديرية الطب البيطري، ونقابة العاملين بالصيد البري.



وتم تكميم التمساح وتسليمه إلى وحدة الحياة البرية التابعة لوزارة البيئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، في إطار القواعد المنظمة للتعامل مع الكائنات البرية وحمايتها.

وتؤكد محافظة الجيزة أن الواقعة تمت السيطرة عليها بالكامل ولا تدعو للقلق، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة، مع متابعة الموقف لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث والتأكد من سلامة البيئة السكنية للمواطنين .



وتُهيب محافظة الجيزة بالسادة المواطنين عدم تربية أو اقتناء أي حيوانات أو كائنات برية ذات طابعٍ مفترس داخل المنازل أو المناطق السكنية، لما تمثله من خطورةٍ على الأرواح والسلامة العامة، فضلًا عن مخالفتها للقوانين المنظمة لحماية الحياة البرية.



كما تدعو المحافظة إلى سرعة الإبلاغ الفوري عن أي حالات مشابهة أو مشاهدات لكائنات غير مألوفة عبر الخطوط الساخنة أو الجهات المختصة، حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين والبيئة المحيطة.