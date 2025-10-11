الأعلام المصرية تزين قوافل العائدين إلى شمال غزة

رصدت كاميرا «القاهرة الإخبارية»، رفع الأعلام المصرية على قوافل العائدين إلى شمال قطاع غزة عقب اتفاق شرم الشيخ.

الدور المصري

أوضح بشير جبر، مراسل «القاهرة الإخبارية»، من قطاع غزة، أن هناك إشادة كبيرة من سكان قطاع غزة بالدور المصري الكبير في إدخال المساعدات.

وأشار إلى أن مصر لم تتوقف عن إرسال المساعدات لقطاع غزة، وكان لها دور بارز في كسر المجاعة ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني بالقطاع، مؤكدًا أنه بالأمس دخلت 700 شاحنة من مصر إلى غزة، تتضمن الطرود الغذائية المختلفة والمياه والمساعدات الإغاثية والإنسانية الأخرى ومواد إغاثية ودوائية.

لفت إلى أن سكان قطاع غزة يرفعون الأعلام المصرية خلال عودتهم من جنوب القطاع إلى شمال القطاع.