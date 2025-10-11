قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مظاهرات في أوسلو دعما لغزة قبيل مواجهة النرويج وإسرائيل في تصفيات المونديال.. صور
الإصلاح والنهضة: اتفاق شرم الشيخ انتصار للدبلوماسية المصرية ويؤسس لواقع جديد في المنطقة
قمة شرم الشيخ المرتقبة.. نواب وأحزاب: مصر تثبت ريادتها في دعم السلام الإقليمي
قبيل "أسبوع القاهرة الثامن للمياه".. سويلم يلتقي وزير المياه والصرف الصحي السنغالي
58 قرشًا نزولاً.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم بعد التراجع الأخير
تفاصيل حصرية من غزة بعد قرار وقف إطلاق النار.. فيديو
بدء عزاء المخرج المسرحي عمرو دوارة بمسجد عمر مكرم
مقتل شخص في غارة للاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان
الإعلام الإسرائيلي عن اتفاق شرم الشيخ: مصر في حالة نشوة.. وتل أبيب خارج الصورة
من الانسحاب حتى إعادة الإعمار.. تعرف على تفاصيل وقف إطلاق النار في غزة
تعاون مصري - ألماني ضخم في القطاع السياحي .. تفاصيل
غزة تلتقط أنفاسها.. لحظة دخول المساعدات وعودة الفلسطينيين إلى أراضيهم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأزهر في قلب الخطة الروسية الجديدة للتقارب مع العالم الإسلامي.. مساعد رئيس تتارستان يكشف التفاصيل.. خاص

مارات جاتين مساعد رئيس جمهورية تتارستان مع محرر صدي البلد
مارات جاتين مساعد رئيس جمهورية تتارستان مع محرر صدي البلد
احمد شريف

أكد مارات جاتين، مساعد رئيس جمهورية تتارستان، نائب رئيس مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا – العالم الإسلامي"، أن العلاقات بين روسيا ومصر، وكذلك بين جمهورية تتارستان ومصر، تتمتع بمتانة كبيرة في العديد من المجالات.

 وأوضح جاتين في تصريح خاص بموقع “صدى البلد”، أن التعاون بين البلدين يشمل جوانب متعددة، بدءًا من التعاون الاقتصادي وصولًا إلى المجالات الثقافية، مما يعكس متانة هذه العلاقات وتطورها المستمر.

التعاون الثقافي مع الأزهر الشريف

في سياق التعاون الثقافي، أشار جاتين  خلال مؤتمر أقيم بمدينة كازان بدولة تتارستان ،إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا – العالم الإسلامي" لتعزيز العلاقات الثقافية مع الأزهر الشريف. 

وأوضح أن أول نجاح في هذا المجال تمثل في زيارة رئيس جامعة الأزهر إلى روسيا قبل حوالي شهر ونصف، حيث تم توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة الأزهر وأكاديمية بلغار الإسلامية. 

وأضاف أن مجموعة الرؤية الاستراتيجية بصدد توقيع "خريطة طريق" جديدة للتعاون، ومن المتوقع أن يتم التوقيع عليها خلال زيارة الوفد الروسي إلى مصر في نهاية شهر نوفمبر المقبل، وذلك على هامش أحد المؤتمرات، بحضور الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.

الاستراتيجية الروسية لتقوية العلاقات مع العالم الإسلامي

حول الاستراتيجية الروسية تجاه العالم الإسلامي، أكد جاتين أن الرؤية الأساسية تتمثل في تعزيز وتقوية العلاقات بين روسيا والدول العربية والعالم الإسلامي بشكل عام. 

وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية تمثل جزءًا من السياسة الخارجية الروسية الرامية إلى تعميق التعاون مع الدول العربية، وهو ما يعكس العلاقات التاريخية العميقة التي تربط روسيا بمصر والدول العربية منذ فترة الاتحاد السوفيتي.

العلاقات السوفيتية المصرية: قمة زحبية

وأوضح جاتين أن العلاقات بين روسيا ومصر كانت دائمًا على أعلى المستويات حتى في فترة الاتحاد السوفيتي، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات كانت تُعتبر "قمة زحبية" في إطار العلاقات السوفيتية المصرية. 

وأضاف أن مجموعة الرؤية الاستراتيجية تسعى لتعزيز هذه العلاقات التاريخية وتوسيع التعاون بما يعود بالنفع المشترك على كافة الأطراف.

الشراكة المستقبلية مع الدول العربية

واختتم جاتين حديثه بالقول: “نحن في مجموعة الرؤية الاستراتيجية نسعى لأن نكون شركاء حقيقيين مع أصدقائنا العرب، ونتطلع إلى تعزيز هذه العلاقات بما يحقق المصلحة المشتركة لجميع الأطراف.”

كازان تتارستان مارات جاتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم بمصر.. وعيار 21 الآن مفاجأة

سعر الذهب

متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر.. بكام عيار 21 ؟

ارني سلوت

سيف زاهر : جماهير ليفربول تنتقد سلوت بسبب حسام حسن

المترو يعلن مواعيد جديدة غدًا

المترو يعلن مواعيد جديدة غدًا

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 11-10-2025.. بكام الفراخ انهاردة؟

الأرز

تراجع أسعار الأرز في الأسواق.. والشعبة تكشف عن مفاجأة الفترة المقبلة

إيناس الدغيدي

أول ظهور لابنة إيناس الدغيدي فى عقد قرانها

مدرب الأهلي الجديد

عايز أقابل أبوالدهب وعبد الستار صبري.. أبرز 10 تصريحات نارية لمدرب الأهلي الجديد

ترشيحاتنا

سعر الذهب

تراجع جديد لسعر الذهب مساء اليوم 11-10-2025

وزير الزراعة

وزير الزراعة: التعليم الفني بوابة مصر لريادة الصناعة

كامل الوزير

كامل الوزير: «مدرسة أبو زعبل للتنمية الصناعية» نموذج رائد للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص

بالصور

تحذير للأهالي.. الإفراط في تناول البطاطس المقلية يهدد حياة الأطفال بمخاطر خطيرة

أضرار البطاطس المقلية على الأطفال
أضرار البطاطس المقلية على الأطفال
أضرار البطاطس المقلية على الأطفال

إهماله يسبب أمراضا خطيرة .. اعرف أعراض ارتفاع هرمون الكورتيزول

الكورتيزول
الكورتيزول
الكورتيزول

طريقة عمل الفريك باللحمة المفرومة.. أكلة مصرية أصيلة بطعم لا يقاوم

طريقة عمل الفريك باللحمة المفرومة
طريقة عمل الفريك باللحمة المفرومة
طريقة عمل الفريك باللحمة المفرومة

علامات خفية في أظافر القدمين قد تكشف إصابتك بسرطان الرئة مبكرًا.. انتبه لهذه التغيرات

علامات على القدمين تدل على الإصابة بسرطان الرئة
علامات على القدمين تدل على الإصابة بسرطان الرئة
علامات على القدمين تدل على الإصابة بسرطان الرئة

فيديو

زفة صعيدية داخل معبد الكرنك

زفة صعيدية داخل معبد الكرنك .. سائحة أجنبية تحتفل بزفافها وسط الباعة

يوسف شلش

حقه لازم يرجع.. القصة الكاملة لمقتل التيك توكر يوسف شلش في مشاجرة المطرية

إيناس الدغيدي

بعد تجاوزها الـ 70... إيناس الدغيدي تفاجئ الجمهور بحفل زفافها

طلاب ولعوا شارع كامل

طلاب ولعوا شارع كامل.. هزار قلب كارثة في التجمع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الحرب جرح لا يندمل

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

المزيد