وزير الشباب يهنئ أبطال مصر لتصدرهم بطولة العالم للسباحة بالزعانف في العلمين

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ برئاسة سامح الشاذلي، وأبطال وبطلات منتخب مصر للسباحة بالزعانف؛ بعد تصدرهم الترتيب العام لبطولة العالم للسباحة بالزعانف للكبار والناشئين في المياه المفتوحة، والتي استضافتها مدينة العلمين الجديدة بمشاركة عدد من دول العالم.

وأعرب وزير الشباب والرياضة، عن فخره واعتزازه بما حققه أبطال المنتخب الوطني من إنجاز مشرف بعد حصدهم 30 ميدالية متنوعة بواقع 11 ذهبية، و7 فضيات، و12 برونزية.

وأكد أن هذا النجاح يعكس التطور الكبير الذي تشهده الرياضة المصرية في مختلف الألعاب، ونتاجًا للدعم الكامل الذي توليه الدولة لأبطالها الرياضيين.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي بالأداء المتميز للمنتخب الوطني وجهازه الفني والإداري، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة النجاحات التي تحققها الرياضة المصرية على الساحتين القارية والدولية، ويعكس صورة مصر المشرفة في استضافة وتنظيم البطولات العالمية.