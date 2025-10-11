وزارة الدفاع العراقية تعلن وضع حجر أساس مطار تلعفر العسكري في محافظة نينوى

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم السبت، وضع حجر الأساس لمطار تلعفر العسكري في محافظة نينوى.

وقالت الوزارة ، في بيان بثته وكالة الأنباء العراقية (واع) ، إنه برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وبإشراف وحضور وزير الدفاع ثابت محمد سعيد العباسي، ومحافظ نينوى عبد القادر الدخيل، جرى وضع حجر الأساس لمطار تلعفر العسكري في محافظة نينوى.

وأكد وزير الدفاع أن هذا المشروع الحيوي يمثل خطوة مهمة في مسيرة إعمار محافظة نينوى وتعزيز قدراتها، مبيناً أن مدينة تلعفر كانت عنواناً للصمود والتضحيات، وها هي اليوم تستعيد مكانتها وتنهض من جديد بهمة أبنائها وبجهود مؤسسات الدولة.

وشدد العباسي على أن إنشاء المطار سيمثل نقطة انطلاق جديدة نحو تطوير البنية التحتية، مؤكداً أنه سينفذ بأيادٍ عراقية مخلصة وفق أعلى المعايير الفنية والتقنية.

وأشار إلى أن مطار تلعفر العسكري يهدف إلى تعزيز قدرات القوات المسلحة، ليكون نقطة انطلاق جديدة تسهم في سرعة الحركة والإسناد اللوجستي للقطاعات الأمنية، بالإضافة إلى المساهمة في تطوير البنية التحتية وفتح آفاق جديدة للنقل والتجارة لأبناء المحافظة.