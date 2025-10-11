قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حسام المندوه: أدخلنا للزمالك 800 مليون جنيه.. وكفى ظلمًا للمجلس الحالي
القانون يمنح المرأة المصرية حق استرداد جنسيتها في حالات محددة | تعرّف عليها
تطور جديد في صفقة انتقال محمود الجزار إلى الأهلي
عودة الشامي وانضمام صلاح محسن لقائمة المصري استعدادًا للاتحاد الليبي بالكونفيدرالية
مرشح «قصار القامة» بالأقصر: أنا ابن إسنا كلها وهخدم الكل من غير تفرقة
مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر فى حادث تصادم بطريق «قفط - القصير» بقنا
آخر موعد لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء 2025
حسين الشحات يطلب تمديد عقده مع الأهلي لـ3 مواسم مع بند إعارة للخليج
محمد صلاح في معبد البريميرليج .. تعرّف على العشرة الأوائل في قائمة الأساطير
أذكار قبل النوم من السنة النبوية.. راحة وانشراح للصدر وطمأنينة
والد أشرف داري: لا صحة لرحيل نجلي عن الأهلي في يناير
بالصور

مسلسل لينك يتصدر الترند بعد عرض أولى حلقاته

تقى الجيزاوي

حقق مسلسل "لينك" انطلاقة قوية مع عرض أولى حلقاته عبر شاشة قناة DMC ومنصة Watch It، حيث تصدر قوائم الترند على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، بعد أن خطفت أحداث الحلقة الأولى أنظار الجمهور بمزيج من الدراما الاجتماعية مع نهاية مشوقة تفتح الباب أمام أحداث منتظرة خلال الحلقات المقبلة.

بدأت الحلقة بمشهد جمع بكر الراوي (سيد رجب) الرجل الستيني الذي خرج على المعاش ويعيش حياة هادئة يعتمد فيها على مكافأة نهاية الخدمة، يقضي بكر يومه بين صديقه وجاره سعد (أحمد صيام) الذي يرافقه إلى صلاة الجمعة، ويحرص كعادته على شراء السمك رغم عدم حب أبنائه له، ولكنه يحب أن يرى أبنائه يأكلونه من أجل والدهم فذلك شعور يحبه بكر.

يسكن بكر في عمارة أهالي في المنيل بالقرب من النيل، يصفها بأنها بيت كبير تسوده الألفة والمودة، حيث يعيش سكانها كعائلة واحدة لا أسرار بينهم. ومع هذا الهدوء، تظهر أسما (رانيا يوسف)، الجارة الجديدة التي تفكر في بيع شقتها لكنها تتراجع في اللحظة الأخيرة. ومنذ اللقاء الأول بين أسما وبكر، يتضح وجود توتر قديم في العلاقة بينهما.

تظهر صوفيا لينا في دور ابنة أسما، بينما يقدم محمود ياسين جونيور شخصية إياد، ابن بكر، الذي يحلم بإنشاء شركة تعتمد على الذكاء الاصطناعي. أما الابنة سعاد (فرح الزاهد)، فتزور والدها برفقة زوجها خالد (كريم العمري) وأبنائهما لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، في حين يعيش الابن الأصغر زياد (سليم الترك) عالمه الخاص داخل السوشيال ميديا والتيك توك، مقابل رفض والده التام للتكنولوجيا وعدم امتلاكه حتى هاتفاً محمولاً.

وخلال أحداث الحلقة، يحتفل أفراد الأسرة بعيد ميلاد بكر وسط أجواء دافئة، وتظهر أسما غاضبة من الضوضاء القادمة من شقة بكر،  وجاءت المفاجأة عندما تهديه عائلته هاتفاً ذكياً، ليبدأ بكر مغامرته الأولى في عالم التكنولوجيا، ومع قضاء بكر وقت طويل مع الموبايل، تصل له رسالة تفيد بفوزه بمبلغ 50 ألف جنيه مع رابط إلكتروني، ليكتشف لاحقاً أن رصيده البنكي تم سحبه بالكامل لتنهى الحلقة على هذا الحدث الصادم.

يتناول المسلسل فكرة النصب الإلكتروني من خلال رابط يتم إرساله عبر الإنترنت، وبمجرد الضغط عليه تُسرق الأموال، لتتفرع من هذه الحيلة الإلكترونية مجموعة من القضايا الاجتماعية المتشابكة، منها علاقة الأب بأبنائه، والجار بجاره، والصديق بصديقه، إلى جانب أزمات الشباب كالإدمان والطموحات المبالغ فيها التي قد تقود إلى طرق خاطئة ومشكلات حقيقية.

مسلسل "لينك" بطولة سيد رجب ورانيا يوسف، محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، سليم الترك، كريم العمري، أحمد صيام، ميمي جمال، لينا صوفيا، علاء زينهم، زينب العبد،  مينا أبو الدهب، تامر فرج، هيثم نبيل، بلال أحمد بلال، وآية عبد الرازق، سما مغربي، العمل من تأليف ورشة “ج” بقيادة الكاتب محمد جلال، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، ومن إنتاج شركة إيما لاين للمنتجين إيمان أبو الدهب وكابتن أحمد بلال.

مسلسل لينك

