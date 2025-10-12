قناة «فرانس 24» تبرز إشادة الرئيس ترامب بالدور المصري في التوصل لاتفاق غزة

أبرزت قناة فرانس 24 تصريحات الرئيس الأمريكي، التي قدّم فيها الشكر لمصر وللرئيس عبد الفتاح السيسي على الجهود التي بُذلت من أجل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

كما نقلت القناة تفاؤل الرئيس الأمريكي بأن يُسهم إبرام اتفاق وقف إطلاق النار في تحقيق سلام دائم بمنطقة الشرق الأوسط، مشيرةً إلى تأكيده على أنه لن يُخرج أي إنسان من سكان غزة قسرًا، وهو ما اعتبرته القناة انتصارًا للرؤية المصرية التي رفضت منذ البداية إجلاء الفلسطينيين من القطاع واعتبرته نوعًا من التهجير.

وأضافت القناة في تقريرها أن الرئيس السيسي وجّه الدعوة للرئيس الأمريكي للمشاركة في احتفالات توقيع المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، وهي الدعوة التي قَبِلها ترامب بترحاب كبير، ليكون شاهدًا على نهاية الحرب والدمار في غزة، وبداية مسار لإحلال السلام في المنطقة.

وأشارت فرانس 24 في تقريرها إلى الصعوبات التي قد تواجه عملية حصر وانتشال جثث القتلى الإسرائيليين، لكنها أبدت تفاؤلًا بإمكانية تجاوز القضايا العالقة خلال المراحل التالية من اتفاق السلام.

كما لفتت القناة إلى أن قضية إعادة إعمار قطاع غزة ستكون من أبرز التحديات في المرحلة القادمة، مؤكدةً أن الأموال العربية واستثمارات دول المنطقة الغنية قادرة على إعادة بناء “غزة جديدة” تنعم بالأمن والاستقرار والرفاه لأبنائها.