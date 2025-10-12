قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شوبير في الحراسة .. تعرّف على التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام غينيا بيساو
الليلة .. منتخب مصر يحتفل بالتأهل للمونديال في لقاء سهل أمام غينيا بيساو
موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو في تصفيات المونديال والقنوات الناقلة
بمشاركة 13 دولة عربية.. انطلاق النسخة الثالثة من برلمان الشباب العربي بالقاهرة برعاية الرئيس السيسي
أسامة نبيه: راجعت نفسي وممكن أعتذر عن عدم التوفيق مش علشان أنا فشلت
قناة «فرانس 24» تبرز إشادة الرئيس ترامب بالدور المصري في التوصل لاتفاق غزة
وفاة 3 دبلوماسيين قطريين في حادث سيارة بالقرب من شرم الشيخ
أول تعليق من صبري عبد المنعم بعد وعكته الصحية.. ويعلن موعد عودته للفن
الخارجية الأمريكية: دعوة إيران وإسبانيا لحضور قمة شرم الشيخ حول غزة
بحضور روسيا والصين.. كوريا الشمالية تستعرض «أقوى صاروخ نووي» في تاريخها
اشتباكات عنيفة على طول الحدود الباكستانية الأفغانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أسامة نبيه: راجعت نفسي وممكن أعتذر عن عدم التوفيق مش علشان أنا فشلت

أسامة نبيه
أسامة نبيه
رباب الهواري

تحدّث أسامة نبيه عن بعض القرارات التي اتخذها خلال فترة تولّيه المهمة، مؤكدًا أنه قام بمراجعة نفسه بعد المباراة الثانية مباشرة.

 وأوضح أنه قدّم اعتذاره في ذلك التوقيت ليس بسبب ضغوط خارجية، وإنما تقديرًا للموقف العام وحرصًا على التصرف بمسؤولية.

وأضاف نبيه  خلال تصريحاته مع إبراهيم فايق :أن الاعتذار لا يعني الإقرار بالفشل أو الاعتراف بالتقصير المهني، بل هو تعبير عن احترام الجماهير واللاعبين والمهمة التي كان يتحمل مسؤوليتها.

 وشدّد على أنه يمكن للمدرب أن يعتذر عن عدم التوفيق أو عن بعض القرارات التي لم تصب في صالح الفريق، دون أن يُفهم من ذلك أنه أخفق أو فقد كفاءته.


 

وأشار إلى أن المراجعة الذاتية جزء من تطور أي مدرب محترف، وأن الخطأ وارد لكن الأهم هو القدرة على تصحيحه والاعتراف به في التوقيت المناسب. كما أوضح أنه فضّل عدم التمسك بقرارات يرى أنها قد تُفهم بشكل سلبي، واختار أن يوضّح موقفه بعد تقييم شامل للأحداث.


 

قرار عدم ضم يوسف سيد عبد الحفيظ

أوضح أسامة نبيه أن استبعاد اللاعب يوسف سيد عبد الحفيظ من القائمة لم يكن لأسباب شخصية، بل يعود إلى عدم مشاركته أساسيًا مع ناديه في الفترة التي سبقت البطولة. وأكد أن معيار الاختيار كان يعتمد على الجاهزية الفنية والبدنية ومعدل المشاركة في المباريات، وهو ما لم يكن متحققًا بالنسبة للاعب حينها.


 

وبيّن نبيه أنه يتابع حالة اللاعبين بشكل مستمر، وأن تواجده في بطولة أمم أفريقيا لم يمنعه من الاطمئنان على حالة يوسف بعد إصابته. وأشار إلى أنه تواصل بشأن علاجه خلال فترة وجود المنتخب في البطولة، احترامًا للعلاقة المهنية والإنسانية التي تجمعه باللاعب.


 

وأكد أن باب المنتخب كان وسيظل مفتوحًا أمام أي لاعب يثبت جاهزيته ويظهر قدرته على المشاركة بانتظام في المباريات الرسمية، موضحًا أن القرارات الفنية تُبنى على معايير واضحة لا تخضع للتأويل أو المحاباة


 

أسامه نبيه منتخب الشباب أخبار الرياضة منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم بمصر.. وعيار 21 الآن مفاجأة

رسميًا.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وطريقة استخراجها من المنزل

رسميًا.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وطريقة استخراجها من المنزل

المترو يعلن مواعيد جديدة غدًا

المترو يعلن مواعيد جديدة غدًا

سعر الدولار

58 قرشًا نزولاً.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم بعد التراجع الأخير

بايدن

بايدن يبدأ العلاج الإشعاعي لسرطان البروستاتا

غرة شهر رمضان

موعد غرة شهر رمضان 2026 وعدد أيام الصيام طبقا للحسابات الفلكية

أسعار السجائر

استقرار أسعار السجائر .. حقيقة زيادة نوفمبر| رئيس الشعبة يكشف لـ "صدى البلد"

الشيخ محمد متولي الشعراوي

للفرج العاجل إذا ضاق صدرك.. اتبع طريقة الشعراوي لتفريج الكرب

ترشيحاتنا

أحمد سوكارنو

إيناس الدغيدي: جوزي مش شاب ومش أصغر مني بـ25 سنة هو قدّي

عمرو أديب

خبير اقتصادي يوضح: لماذا لا تنخفض الأسعار بعد نزول الدولار؟

نائب رئيس مهرجان نقابة المهن التمثيلية،

جدل غير مبرر .. رد مهرجان نقابة المهن التمثيلية على فيديو حفل الافتتاح

بالصور

أخبار قنا: افتتاح مجمع مواقف قفط.. وضبط مواد بترولية تباع فى محل بقالة

حريق بقنا
حريق بقنا
حريق بقنا

هرمون التوتر.. اكتشف طرق طبيعية لعلاج ارتفاع الكورتيزول

الكورتيزول
الكورتيزول
الكورتيزول

مسلسل لينك يتصدر الترند بعد عرض أولى حلقاته

مسلسل لينك
مسلسل لينك
مسلسل لينك

أسطورة هوليوود..وفاة الممثلة ديان كيتون عن 79 عاماً

ديان كيتون
ديان كيتون
ديان كيتون

فيديو

نجاة حفيدة إبراهيم سردينة

انكتبلها عمر جديد.. نجاة حفيدة أبو زهرة من حادث مميت بإيطاليا

حملات التشويه الإخوانية ضد مصر

فيديو للتاريخ.. الديهي يفضح حملات التشويه الإخوانية ضد مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الحرب جرح لا يندمل

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

المزيد