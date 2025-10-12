تعرّف على مجموعة منتخب مصر في كأس العرب

أوقعت قرعة بطولة كأس العرب، المقرر إقامتها في قطر خلال شهر ديسمبر المقبل، منتخب مصر في المجموعة الثالثة. وتضم هذه المجموعة منتخبات الأردن والإمارات، بالإضافة إلى الفائز من المباراة الفاصلة بين الكويت وموريتانيا. وتُعد هذه المجموعة من المجموعات القوية نظرًا لتقارب مستويات المنتخبات المشاركة.

ودية البحرين قبل انطلاق البطولة

يخوض منتخب مصر الثاني آخر تجاربه الودية عندما يلتقي مع منتخب البحرين في الثامنة من مساء اليوم، الأحد. وتأتي هذه المواجهة في ختام استعدادات الفراعنة قبل دخول منافسات كأس العرب، إذ يهدف الجهاز الفني إلى الوقوف على الحالة الفنية والبدنية لعناصر الفريق وتصحيح الأخطاء التي ظهرت في المباريات الماضية.

الخسارة أمام المغرب وتأثيرها الفني

وكان المنتخب قد خاض مباراة ودية أمام نظيره المغربي مساء الخميس الماضي، خسرها بهدفين دون رد. وسجل ثنائية المنتخب المغربي اللاعبان أمين زحزوح ومحمود بنتايج، لاعب نادي الزمالك. وأثارت الهزيمة حالة من القلق داخل الجهاز الفني بقيادة الكابتن حلمي طولان، لكنها اعتُبرت فرصة لتقييم الأداء ومعالجة الثغرات قبل الاستحقاق الرسمي.

إصابات وقرارات فنية

شهد معسكر المنتخب في المغرب تعرض الثنائي عمر جابر وكريم حافظ لإصابتين متفاوتتي الخطورة، ما دفع الجهاز الفني لاتخاذ قرار بعودتهما إلى القاهرة لاستكمال الفحوصات والعلاج. وجاء القرار بهدف الحفاظ على سلامة اللاعبين وعدم المجازفة بمشاركتهما قبل التعافي الكامل.

دعم الصفوف باستدعاء جديد

وفي إطار تعويض الغيابات، قرر الكابتن حلمي طولان ضم اللاعب كريم العراقي إلى القائمة، من أجل تدعيم الجبهة الدفاعية وسد النقص العددي قبل مواجهة البحرين الودية. ويأمل الجهاز الفني أن ينسجم اللاعب سريعًا مع زملائه وأن يقدم إضافة فنية قبل بدء مشوار البطولة العربية.



