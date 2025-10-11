خرائط سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة.. الأرصاد تكشف مفاجأة

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن خرائط الأمطار المتوقعة خلال الساعات المقبلة على مختلف أنحاء الجمهورية.

خرائط سقوط الأمطار

أوضحت آخر صور الأقمار الصناعية وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة غدًا الأحد على عدد من المناطق الشمالية، تمتد أحيانًا إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، وذلك وسط أجواء خريفية مستقرة نسبيًا تشهد تغيرات تدريجية في درجات الحرارة ونشاطًا محدودًا للرياح.



أمطار خفيفة على السواحل

بحسب الهيئة، فإن التوقعات تشير إلى فرص أمطار خفيفة متقطعة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بينما تقل فرص سقوط الأمطار تدريجيًا كلما اتجهنا نحو الداخل، مع احتمال طفيف لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى.

وتوقعت الهيئة أن تكون الأمطار غير مؤثرة على الأنشطة اليومية، لكنها تمثل بداية فعلية لتغير الطقس نحو الأجواء الخريفية المعتدلة.

حالة الطقس غدًا الأحد 12 أكتوبر

تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد طقس غد الأحد 12 أكتوبر 2025 حالة مميزة من الاعتدال، حيث يسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، يتحول إلى مائل للحرارة نهارًا على أغلب أنحاء البلاد، ويكون حارًا على جنوب مصر، فيما يسود طقس معتدل في أول الليل ومائل للبرودة في آخره، مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة الصغرى.

شبورة مائية في ساعات الصباح

وأكدت الهيئة أن شبورة مائية كثيفة ستتشكل في الساعات الأولى من الصباح، بدءًا من الساعة الرابعة حتى الثامنة صباحًا، على عدد من الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد، القاهرة الكبرى، شمال الصعيد، مدن القناة، ووسط سيناء، محذرة السائقين من تدني مستوى الرؤية الأفقية وضرورة توخي الحذر أثناء القيادة.

اضطراب الملاحة البحرية وتحذير للصيادين

وتوقعت الأرصاد اضطراب الملاحة البحرية على السواحل الشمالية الغربية، خاصة بمناطق مطروح والعلمين والإسكندرية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد، نتيجة نشاط الرياح بسرعة تتراوح بين 40 إلى 50 كم/س، مع ارتفاع الأمواج من مترين إلى ثلاثة أمتار، وهو ما يستدعي توخي الحذر وتجنب الأنشطة البحرية خلال هذه الفترة.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

القاهرة الصغرى 20 والعظمى 28

العاصمة الإدارية الصغرى 19 والعظمى 29

6 أكتوبر الصغرى 19 والعظمى 29

بنها الصغرى 20 والعظمى 28

دمنهور الصغرى 20 والعظمى 28

وادي النطرون الصغرى 20 والعظمى 27

كفر الشيخ الصغرى 20 والعظمى 27

المنصورة الصغرى 20 والعظمى 28

الزقازيق الصغرى 20 والعظمى 28

شبين الكوم الصغرى 19 والعظمى 27

طنطا الصغرى 19 والعظمى 27

دمياط الصغرى 22 والعظمى 28

بورسعيد الصغرى 23 والعظمى 28

الإسماعيلية الصغرى 19 والعظمى 30

السويس الصغرى 20 والعظمى 29

العريش الصغرى 18 والعظمى 28

رفح الصغرى 18 والعظمى 27

رأس سدر الصغرى 19 والعظمى 29

نخل الصغرى 13 والعظمى 26

سانت كاترين الصغرى 10 والعظمى 24

الطور الصغرى 21 والعظمى 29

طابا الصغرى 20 والعظمى 26

شرم الشيخ الصغرى 23 والعظمى 31

الإسكندرية الصغرى 20 والعظمى 27

العلمين الصغرى 20 والعظمى 27

مطروح الصغرى 18 والعظمى 26

السلوم الصغرى 17 والعظمى 26

سيوة الصغرى 15 والعظمى 27

الغردقة الصغرى 23 والعظمى 31

مرسى علم الصغرى 24 والعظمى 32

شلاتين الصغرى 24 والعظمى 33

حلايب الصغرى 24 والعظمى 31

أبو رماد الصغرى 23 والعظمى 32

رأس حدربة الصغرى 24 والعظمى 31

الفيوم الصغرى 18 والعظمى 28

بني سويف الصغرى 18 والعظمى 28

المنيا الصغرى 18 والعظمى 29

أسيوط الصغرى 17 والعظمى 29

سوهاج الصغرى 19 والعظمى 30

قنا الصغرى 20 والعظمى 33

الأقصر الصغرى 21 والعظمى 33

أسوان الصغرى 22 والعظمى 34

الوادى الجديد الصغرى 21 والعظمى 31

أبو سمبل الصغرى 22 والعظمى 33

استمرار حالة الطقس الخريفي المستقر

وأكدت الهيئة أن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة ستشهد استقرارًا نسبيًا على معظم أنحاء البلاد، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل، وزيادة الشعور بالاعتدال، خاصة في المحافظات الشمالية، في حين يبقى الطقس أكثر دفئًا على محافظات جنوب الصعيد وسيناء.

تحذيرات ونصائح من الأرصاد

ونصحت الهيئة المواطنين بضرورة ارتداء الملابس المناسبة لبرودة الصباح الباكر، وتجنب الأنشطة البحرية في مناطق اضطراب الملاحة، مع متابعة نشرات الطقس اليومية لمعرفة التحديثات حول حالة الأمطار والرياح خلال الأيام القادمة، مؤكدة أن فصل الخريف هو أكثر الفصول تقلبًا في الطقس.