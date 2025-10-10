الأرصاد تحذر من استمرار تكاثر السحب على السواحل الشمالية الغربية

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من استمرار تكاثر السحب الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية، والأجواء خريفية الآن على أغلب الأنحاء.

وتبقى مدن (السلوم - الضبعة - فوكه -سيدى عبد الرحمن - العلمين) تحت تأثير السحب الممطرة أما القاهرة الكبرى فأجواء مستقرة.

وتشهد السواحل الشمالية الغربية، اليوم الجمعة، استمرار تكاثر السحب الممطرة على مناطق متفرقة، مع أجواء خريفية معتدلة تسود معظم الأنحاء.

وأكدت الهيئة أن فرص سقوط الأمطار مستمرة خلال الساعات المقبلة على بعض المناطق الشمالية، مع نشاط خفيف للرياح وانخفاض طفيف في درجات الحرارة.

وتوقعت الأرصاد أن تستمر الأجواء الخريفية خلال الأيام القادمة، مع أجواء مائلة للبرودة ليلًا، خاصة على المدن الساحلية.





