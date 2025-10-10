قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
للمهموم .. دعاء الشعراوي لفك الكرب مكتوب
مصادر: الاحتلال مُصر على موقفه الرافض للإفراج عن مروان البرغوثي وبعض كبار قادة القسام
الأرصاد تحذر من استمرار تكاثر السحب على السواحل الشمالية الغربية
بث مباشر.. الأعلام المصرية تزين مقدمة النازحين وقوافل المساعدات إلى غزة
بجهود مصرية حثيثة.. فرحة العودة تعم شوارع غزة بعد فتح الطرق الرئيسية
مش للطلبة والموظفين بس.. الأوراق المطلوبة لاستخراج اشتراك المترو
ابتسامة ما بعد الحرب.. مشاهد مؤثرة من عودة النازحين لمدينة غزة
أسوان.. مواجهة ظاهرة النباشين وغلق مخزن مخالف للخردة لضبط نفايات طبية به
في عيد ميلاد محمد منير.. حدوتة مصرية بدأت من قرية منشية النوبة أسوان
الدقهلية: استمرار المعرض الدائم للسلع الغذائية بشارع قناة السويس يوميا
هالاند يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر سبتمبر
أخبار البلد

الأرصاد تحذر من استمرار تكاثر السحب على السواحل الشمالية الغربية

نورهان خفاجي

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من استمرار تكاثر السحب الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية، والأجواء خريفية الآن على أغلب الأنحاء.

وتبقى مدن (السلوم - الضبعة -  فوكه -سيدى عبد الرحمن - العلمين) تحت تأثير السحب الممطرة أما القاهرة الكبرى فأجواء مستقرة.

وتشهد السواحل الشمالية الغربية، اليوم الجمعة، استمرار تكاثر السحب الممطرة  على مناطق متفرقة، مع أجواء خريفية معتدلة تسود معظم الأنحاء.

وأكدت الهيئة أن فرص سقوط الأمطار مستمرة خلال الساعات المقبلة على بعض المناطق الشمالية، مع نشاط خفيف للرياح وانخفاض طفيف في درجات الحرارة.

وتوقعت الأرصاد أن تستمر الأجواء الخريفية خلال الأيام القادمة، مع أجواء مائلة للبرودة ليلًا، خاصة على المدن الساحلية.



 

