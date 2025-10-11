قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعاون مصري - ألماني ضخم في القطاع السياحي .. تفاصيل
غزة تلتقط أنفاسها.. لحظة دخول المساعدات وعودة الفلسطينيين إلى أراضيهم
برلمانية: دعم المشروعات الصناعية يعزز الإنتاج ويخلق فرص عمل
وول ستريت جورنال تكشف كيف قاد ترامب ودور القاهرة الحاسم إلى اتفاق غزة
هبة جلال: مصر تضع اللمسات الأخيرة للقمة الدولية لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار
أحدث ظهور للفنان فاروق فلوكس مع ابنته في النادي الأهلي
أونروا: انهيار منظومة الصحة في غزة و40% فقط من المستشفيات تصمد وسط الدمار
تأبين صنع الله إبراهيم في نقابة الصحفيين بحضور أسرته
خرجنا من ملهى بالعجوزة ورايحين نسهر في دهشور.. اعترافات المتهمين في قضية الفعل الفاضح على المحور
نادي الأسير الفلسطيني: لم يتم تحديد عدد المفرج عنهم من الاحتلال حتى الآن
إحالة قاتلة زوجها وأطفاله الستة بالمنيا إلى فضيلة المفتي.. ووالدة الضحايا: لو عدموها 7 مرات مش هيبرد ناري
مدبولي: ستاندر آند بورز وفيتش يثقان في الاقتصاد المصري رغم كل التحديات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

شبورة وأمطار .. والأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة في البحر المتوسط

حالة الطقس
حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأحد طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخرة.

الظواهر الجوية

وبالنسبة للظواهر الجوية، فمن المتوقع أن تكون هناك شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقربية من المسطحات المائية، مع فرص لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة. 


أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار، واتجاة الرياح: شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1,5 متر إلى مترين، واتجاه الرياح: شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:- 
المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 28 20
العاصمة الادارية 29 19 
6 اكتوبر 29 19
بنها 28 20 
دمنهور 28 20 
وادى النطرون 27 20
كفر الشيخ 27 20
المنصورة 28 20 
الزقازيق 28 20 
شبين الكوم 27 19 
طنطا 27 19 
دمياط 28 22 
بورسعيد 28 23 
الاسماعيلية 30 19 
السويس 29 20 
العريش 28 18 
رفح 27 18 
رأس سدر 29 19 
نخل 26 13 
كاترين 24 10 
الطور 29 21 
طابا 26 20 
شرم الشيخ 31 23 
الاسكندرية 27 20 
العلمين 27 20 
مطروح 26 18 
السلوم 26 17 
سيوة 27 15 
رأس غارب 32 24 
الغردقة 31 23 
سفاجا 32 23 
مرسى علم 32 24 
شلاتين 33 24 
حلايب 31 24 
أبو رماد 32 23 
رأس حدربة 31 24 
الفيوم 28 18 
بني سويف 28 18 
المنيا 29 18 
أسيوط 29 17 
سوهاج 30 19 
قنا 33 20 
الأقصر 33 21 
أسوان 34 22 
الوادى الجديد 31 21 
أبوسمبل 33 22

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:- 
العظمى الصغرى
مكة 35 25 
المدينة 38 25 
الرياض 33 22 
المنامة 34 28 
أبوظبى 36 28 
الدوحة 33 26 
الكويت 36 22
دمشق 27 11 
بيروت 27 22 
عمان 24 15 
القدس 23 16 
غزة 27 22 
بغداد 35 24 
مسقط 31 27 
صنعاء 25 12 
الخرطوم 40 28 
طرابلس 27 20 
تونس 27 19
الجزائر 26 19 
الرباط 26 15 
نواكشوط 33 25

درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:- 
العظمى الصغرى
أنقرة 13 04 
إسطنبول 19 11 
إسلام آباد 29 17 
نيودلهى 30 20 
جاكرتا 33 24 
بكين 16 08 
كوالالمبور 31 24 
طوكيو 26 18 
أثينا 22 12 
روما 26 13 
باريس 18 10 
مدريد 23 14 
برلين 14 09 
لندن 17 12
مونتريال 19 09
موسكو 10 03 
نيويورك 17 13 
واشنطن 20 14
أديس أبابا 22 12

خبراء هيئة الأرصاد الجوية طقس مائل للحرارة على القاهرة السواحل الشمالية وشمال الصعيد

سعر الذهب

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم بمصر.. وعيار 21 الآن مفاجأة

سعر الذهب

متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر.. بكام عيار 21 ؟

ارني سلوت

سيف زاهر : جماهير ليفربول تنتقد سلوت بسبب حسام حسن

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 11-10-2025.. بكام الفراخ انهاردة؟

المترو يعلن مواعيد جديدة غدًا

المترو يعلن مواعيد جديدة غدًا

الأرز

تراجع أسعار الأرز في الأسواق.. والشعبة تكشف عن مفاجأة الفترة المقبلة

إيناس الدغيدي

أول ظهور لابنة إيناس الدغيدي فى عقد قرانها

مدرب الأهلي الجديد

عايز أقابل أبوالدهب وعبد الستار صبري.. أبرز 10 تصريحات نارية لمدرب الأهلي الجديد

حسني عبد ربه وزوجته

كل سنة وانتي أغلى حاجة في حياتي..حسني عبد ربه يهنئ زوجته بعيد ميلادها

منتخب مصر

مصر تتصدر ترتيب بطولة العالم للسباحة بالزعانف للكبار والناشئين بالعلمين

وزير الرياضة

للعام الخامس على التوالي.. وزير الشباب والرياضة يشهد انطلاق رالي الطائرات “Fly In Egypt 2025”

بالصور

تحذير للأهالي.. الإفراط في تناول البطاطس المقلية يهدد حياة الأطفال بمخاطر خطيرة

أضرار البطاطس المقلية على الأطفال
أضرار البطاطس المقلية على الأطفال
أضرار البطاطس المقلية على الأطفال

إهماله يسبب أمراضا خطيرة .. اعرف أعراض ارتفاع هرمون الكورتيزول

الكورتيزول
الكورتيزول
الكورتيزول

طريقة عمل الفريك باللحمة المفرومة.. أكلة مصرية أصيلة بطعم لا يقاوم

طريقة عمل الفريك باللحمة المفرومة
طريقة عمل الفريك باللحمة المفرومة
طريقة عمل الفريك باللحمة المفرومة

علامات خفية في أظافر القدمين قد تكشف إصابتك بسرطان الرئة مبكرًا.. انتبه لهذه التغيرات

علامات على القدمين تدل على الإصابة بسرطان الرئة
علامات على القدمين تدل على الإصابة بسرطان الرئة
علامات على القدمين تدل على الإصابة بسرطان الرئة

زفة صعيدية داخل معبد الكرنك

زفة صعيدية داخل معبد الكرنك .. سائحة أجنبية تحتفل بزفافها وسط الباعة

يوسف شلش

حقه لازم يرجع.. القصة الكاملة لمقتل التيك توكر يوسف شلش في مشاجرة المطرية

إيناس الدغيدي

بعد تجاوزها الـ 70... إيناس الدغيدي تفاجئ الجمهور بحفل زفافها

طلاب ولعوا شارع كامل

طلاب ولعوا شارع كامل.. هزار قلب كارثة في التجمع

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الحرب جرح لا يندمل

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

