البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يترأس قداس المناولة الاحتفالية وافتتاح مبنى التعليم المسيحي بالخصوص

ترأس غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس المناولة الاحتفالية، وافتتاح مبنى التعليم المسيحي، بكنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف، بالخصوص.

قداس المناولة الاحتفالية

شارك في الصلاة القمص يونان شحاتة، والأب يشوع حمدي، راعيا الكنيسة، حيث استهل صاحب الغبطة عظة الذبيحة الإلهية، متذكرًا نمو الرعية منذ نشأتها في عام 2016، وحتى الآن "وَأَمَّا كَلِمَةُ اللهِ فَكَانَتْ تَنْمُو وَتَزِيدُ" (أع 12: 24).

وتأمل غبطة البطريرك في عظته حول إنجيل" إشباع الجموع"، الذي يعلمنا أن نقدم ما لدينا بحب، خاصة وأن هذا ما ميز أبناء الكنيسة الأولى "وَجَمِيعُ الَّذِينَ آمَنُوا كَانُوا مَعًا، وَكَانَ عِنْدَهُمْ كُلُّ شَيْءٍ مُشْتَرَكًا" (أع 2: 44)، مضيفًا: إن الله لا ينظر إلى كثرة تقدماتنا، ولكن ينظر إلى قلب، وجوهر ما نقدمه، كما أن إنجيل اليوم يعلمنا السخاء في العطاء ليس فقط في الجانب المادي، بل أيضًا في المواقف، والوقت.

كذلك، أجرى بطريرك الأقباط الكاثوليك حوارًا مفتوحًا مع أبناء وبنات المناولة الاحتفالية حول ما تعلموه، خلال فترة الاستعداد لهذه المناسبة المباركة.

وأكد الأب البطريرك للمحتفى بهم أهمية المواظبة على قراءة الكتاب المقدس، وممارسة الأسرار الكنسية، وحضور القداس الإلهي، وفعل أعمال الخير.

وفي نهاية الاحتفال، قام غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بتوزيع الهدايا التذكارية على أبناء وبنات المناولة الاحتفالية.

وعقب القداس الإلهي، افتتح الأب البطريرك مبنى التربية الدينية بالرعية، لخدمة أبناء وبنات مختلف مراحل التعليم المسيحي بالكنيسة، حيث قدم غبطته كلمات التشجيع للحاضرين، مشيدًا ومثمنًا جميع المجهودات المبذولة من قِبل الجميع، مشددًا أن كافة أعمال التجديد التي تحدث بالكنيسة، هي من أجل خدمة بنيان الإنسان.