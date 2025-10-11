إعلامي يزف بشرى لجمهور الزمالك بشأن حسام عبد المجيد

كشف الإعلامي أحمد حسن عن موقف حسام عبد المجيد، لاعب نادي الزمالك، من تجديد عقده مع القلعة البيضاء.

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك”: “حسام عبد المجيد يرحب بتجديد عقده مع الزمالك”.

ويمتد عقد عبد المجيد مع الزمالك حتى نهاية موسم 2027، ويتقاضى خلاله مليونًا ونصف المليون جنيه سنويًا، في الوقت الذي تسعى فيه الإدارة إلى تعديل القيمة المالية للعقد بما يتماشى مع تصنيف الفئة الأولى داخل الفريق، وذلك لضمان استقرار اللاعب نفسيًا وفنيًا واستمراره مع النادي في المرحلة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمباراة ديكيداها الصومالى فى ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي

ويواجه الزمالك نظيره ديكيداها الصومالي يوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة الإياب يوم السبت الموافق 25 من الشهر نفسه، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

ويسعى الفارس الأبيض لتجاوز أحزان تراجع نتائجه على المستوى المحلي قبل التوقف، والبحث عن الفوز على بطل الصومال ذهابا وإيابا، من أجل التأهل لمرحلة دور المجموعات بالكونفيدرالية.