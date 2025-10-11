حبس شخص وسيدة لاتهامهما بسرقة مبرد مياه

قررت جهات التحقيق، حبس شخص وسيدة لاتهامهم بسرقة مبرد مياه وغطاء سيارة بسوهاج.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخص وسيدة يستقلان مركبة تروسيكل "بدون لوحات معدنية" بسرقة مبرد مياه وغطاء سيارة بسوهاج.



بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة عاطل ، وربة منزل، مقيمان بدائرة مركز شرطة أخميم ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها.

تم التحفظ على مركبة الـ "تروسيكل" واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمان.