رياضة

عودة الشامي وانضمام صلاح محسن لقائمة المصري استعدادًا للاتحاد الليبي بالكونفيدرالية

المصري البورسعيدي
رباب الهواري

كشف الإعلامي خالد الغندور عن آخر تطورات استعدادات النادي المصري البورسعيدي قبل مواجهة الاتحاد الليبي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من كأس الكونفدرالية الإفريقية. 

وجاءت أبرز المستجدات بشأن جاهزية الثنائي محمد الشامي وصلاح محسن.


 


 محمد الشامي يعود بعد التعافي من الصليبي

أكد الغندور أن محمد الشامي استعاد كامل جاهزيته الطبية والبدنية عقب رحلة علاج وتأهيل امتدت لأشهر بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وأشار إلى أن الجهاز الطبي منح اللاعب الضوء الأخضر للمشاركة رسميًا في المباريات دون أي مخاوف صحية.

 وأضاف أن قرار الدفع به أمام الاتحاد الليبي يعود للمدير الفني التونسي نبيل الكوكي الذي يقيّم حالته الفنية خلال التدريبات.

صلاح محسن يدخل قائمة السفر إلى ليبيا

وأوضح “الغندور” أن صلاح محسن سيكون حاضرًا في المواجهة المرتقبة، حيث تم التأكد من جاهزيته البدنية وقدرته على التواجد ضمن قائمة الفريق.

وذكر أن اللاعب سينضم إلى بعثة المصري التي تستعد للسفر إلى ليبيا خلال الأيام القليلة المقبلة، استعدادًا للمباراة المهمة على الأراضي الليبية.


 موقف الجهاز الفني وخيارات نبيل الكوكي

بحسب تصريحات الغندور، فإن الجهاز الفني بقيادة نبيل الكوكي يعكف على دراسة تشكيل المباراة بعناية في ظل عودة الشامي وتواجد محسن، خاصة وأن المواجهة تُعد خطوة أساسية في مشوار الفريق بالبطولة القارية.

ومن المتوقع أن يخضع اللاعبان لاختبارات فنية أخيرة لتحديد دور كل منهما في التشكيل الأساسي أو دكة البدلاء.

 موعد المباراة واستعدادات المصري

يستعد المصري البورسعيدي لمواجهة الاتحاد الليبي في السابع عشر من أكتوبر الجاري على ملعب طرابلس الدولي ضمن ذهاب الدور التمهيدي الثاني لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتركّز التدريبات الحالية على الجانب التكتيكي وتجهيز البدائل تحسبًا لأي غيابات، في ظل رغبة النادي في تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار قبل لقاء الإياب في بورسعيد


 

