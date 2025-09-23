غضب داخل المصري البورسعيدي من نبيل الكوكي عقب التعادل أمام فاركو.. وعقوبات على اللاعبين

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن هناك غضب داخل مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي بعد التعادل مع فاركو في الدوري اليوم.

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، إن مجلس إدارة النادي غاضب من أداء الفريق منذ الخسارة أمام الزمالك والغضب زاد اليوم عقب التعادل السلبي أمام فاركو رغم تذيل الفريق ترتيب الدوري.

وشدد، مجلس إدارة النادي يدرس فرض عقوبات مالية على اللاعبين في الوقت الحالي بعد التعادل أمام فاركو.

وأكمل، نبيل الكوكي مستمر في تدريب الفريق بشكل طبيعي ولكن سيتم وضعه تحت الاختبار خلال الفترة المقبلة وعلى المدرب أن يعمل على عودة الفريق للمسار الصحيح في النتائج والأداء.