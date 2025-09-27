بتروجيت يحقق فوزا مثيرا على المصري البورسعيدي 3ـ2 في الدوري الممتاز

حقق بتروجيت فوزا مثيرا على مضيفه المصري البورسعيدي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم السبت، على استاد السويس الجديد في إطار الجولة التاسعة من الدوري الممتاز لكرة القدم.



تقدم بتروجيت في الدقيقة 29 عن طريق مصطفي البدري، ورد المصري البورسعيدي بهدفين عن طريق كل من: صلاح محسن في الدقيقة 63 وعمر الساعي في الدقيقة 66، ليعود بتروجيت ويسجل هدف التعادل في الدقيقة 76 عن طريق هادي رياض، وأحرز أدهم حامد الهدف الثالث وهدف الانتصار لبتروجيت في الدقيقة 88 من ركلة جزاء.



الفوز هو الثالث هذا الموسم لبتروجيت ليرفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز الخامس مؤقتا، بينما تكبد المصري البورسعيدي الخسارة الثانية في الدوري بعد الهزيمة من الزمالك بثلاثية نظيفة في الجولة قبل الماضية، ليتجمد رصيد الفريق البورسعيدي عند 15 نقطة في المركز الثاني مؤقتا.