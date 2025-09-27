200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عبد العزيز جمال

شهدت أسعار الذهب اليوم السبت 27 سبتمبر 2025 انخفاضًا جديدًا في السوق، وسط تذبذب في مستويات الطلب في محلات الصافة، بالتزامن مع هبوط سعر الأونصة عالميًا في بورصة وول ستريت خلال تعاملات اليوم.

ويأتي هذا التراجع في ظل حالة ترقب يشهدها السوق مع تغيرات مستمرة في حركة البيع والشراء.

سعر الذهب عيار 21 

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، سجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق، تراجعًا بنحو 25 جنيهًا صباح اليوم ليصل إلى 5075 جنيهًا للجرام مقارنة بسعر 5100 جنيه، ، كما خسر الجنيه الذهب نحو 200 جنيه ليهبط إلى مستوى 40600 جنيه.

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية 

وعند احتساب المصنعية تبدأ عادة من 100 جنيه للجرام وقد تصل إلى 250 جنيها.\

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب اليوم في مختلف الأعيرة تراجعًا على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24، وهو الأعلى من حيث النقاء والجودة والأغلى سعرًا ، ليبلغ 5800 جنيه للجرام، متأثرًا بتراجع الأسعار العالمية.

سعر جرام الذهب عيار 21 

شهد سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر انتشارًا بين المواطنين في الوجهين البحري والقبلي، هبوطًا بقيمة 25 جنيهًا مسجلًا 5075 جنيهًا للجرام، ليواصل تراجعه منذ تعاملات أمس.

سعر الذهب عيار 18

كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 في جميع المحافظات ليسجل 4350 جنيهًا للجرام، ويعد هذا العيار الأكثر مبيعًا في بعض المناطق خاصة في الوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب 

واصل الجنيه الذهب خسائره ليصل سعره إلى نحو 40600 جنيه، بعد أن فقد 200 جنيه دفعة واحدة، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21، ما يجعله من أبرز الأشكال الاستثمارية التي يقبل عليها الكثيرون.

سعر كيلو الذهب عيار 24 

أما على مستوى الاستثمار الكبير، فقد بلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 نحو 5.8 مليون جنيه اليوم، ليعكس بدوره التراجع الواضح في الأسعار.

الذهب عالميًا

على الصعيد العالمي، سجلت أسعار الأوقية في بورصة المعادن انخفاضًا ملحوظًا خلال تعاملات الأسبوع، حيث بلغت اليوم نحو 3758 دولارًا للأوقية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أسعار الذهب داخل سوق الصاغة.

أسعار الذهب الذهب اليوم أسعار الذهب اليوم سعر الذهب عيار 21 سعر جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية أسعار الذهب اليوم في مصر سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الجنيه الذهب

