هل حان وقت البيع أم الشراء؟.. تطورات أسعار الذهب اليوم في مصر

لا تزال أسعار الذهب في مصر تتأثر بشكل مباشر بتقلبات الأسواق العالمية، وسط ترقب حذر من المستثمرين والمستهلكين على حد سواء، فحركة أسعار النفط، والسياسات النقدية، وتقلبات العملات الرئيسية تلعب جميعها دورا محوريا في تحديد اتجاهات الذهب.

وفي ظل التوترات الجيوسياسية المستمرة حول العالم، يزداد إقبال المستثمرين على المعدن النفيس كملاذ آمن، ما يدفع بأسعاره نحو الصعود، سواء في الأسواق العالمية أو المحلية.

 وتتابع الأسواق المصرية تطورات الذهب باهتمام بالغ، خاصة في ظل تراجع الجنيه أمام الدولار.

 أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 27 سبتمبر 2025:

 - عيار 24: 5817.25 جنيه

 - عيار 22: 5332.50 جنيه

 - عيار 21: 5090 جنيها

 - عيار 18: 4362.75 جنيه

 - عيار 14: 3393.25 جنيه

 - سعر الجنيه الذهب: 40.720 جنيها

 أسعار الجنيه الذهب والأونصة عالميا

 - الجنيه الذهب:

للشراء: 40.680 جنيها

للبيع: 40.520 جنيها

 - سعر الأونصة عالميا:

3765 دولارا (شراء)

3764.5 دولارا (بيع)

أسعار الدولار في مصر اليوم

وشهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارا نسبيا اليوم، وجاءت الأسعار كالتالي:

 - الشراء: 48.20 جنيها

 - البيع: 48.10 جنيها

لماذا ترتفع أسعار الذهب في السوق المصرية؟

وخلال الأسابيع الماضية، شهدت أسعار الذهب في مصر موجة من الارتفاعات المتواصلة، مدفوعة بعوامل متعددة، أبرزها:

 - عالميا: 

  • التقلبات الحادة في الأسواق المالية العالمية.
  • تراجع الثقة في بعض العملات الكبرى، ما يعزز الإقبال على الذهب كأداة للتحوط.
  • ارتفاع سعر الأونصة عالميًا مع تزايد المخاوف الجيوسياسية.

 - محليا:

  • صعود سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، وهو عامل مباشر في ارتفاع أسعار الذهب نظرا لارتباطه بالدولار.
  • زيادة الطلب على شراء الذهب داخليا، خاصة  مع اقتراب موسم الأعراس والمناسبات الاجتماعية.
  • تخوف بعض المواطنين من استمرار التضخم، مما يدفعهم لتحويل مدخراتهم إلى ذهب.

 والجدير بالذكر، أن جميع الأسعار الواردة في هذا التقرير قابلة للتحديث على مدار اليوم وفقا لتقلبات السوق، كما يجب الانتباه إلى أن الأسعار النهائية للمستهلك قد تختلف باختلاف المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى السعر الفوري العالمي للذهب.

