أذكار المساء الصحيحة.. أدعية تحفظك من كل مكروه طوال الليل
غدًا آخر موعد للتقديم| رابط وظائف الأزهر الشريف للمعلمين 2025 والتخصصات المطلوبة
رحمة أحمد تغادر المستشفى بعد تحسن حالتها الصحية
رونالدو ضد بنزيما.. تشكيل قمة الاتحاد والنصر في الدوري السعودي
ترامب: سأنظر في نقل مباريات كأس العالم 2026 من بعض المدن الأمريكية
قيادي في حركة حماس: نتنياهو كذابُ أشِرْ وإسرائيل باتت منبوذة دوليا
تكهين أجهزة الكمبيوتر القديمة في جميع المدارس .. قرار عاجل الآن
من هو مونيز رويز .. حكم قمة الأهلي والزمالك في الدوري المصري؟
تعقيبا على خطاب نتنياهو.. حماس: إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس حق أصيل
رعب على شواطئ أشدود.. أسماك القرش تجبر إسرائيل على رفع الرايات السوداء | شاهد
الناتو وكوريا الجنوبية يعقدان أول حوار مباشر حول التعاون الصناعي الدفاعي
توصيات مصيرية من الرئيس السيسي لطلاب الأكاديمية العسكرية المصرية.. فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم 26-9-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

شهدت اسعار الذهب تحركا جديدا مع انتهاء تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 26-9-2025، علي مستوي محلات الصاغة المصرية.

الذهب يتصاعد 

وفقا لبيانات الأسواق فقد صعد سعر الجرام الواحد من الذهب مقدار 30 جنيه جديدة منذ بدء تداولات مساء اليوم الجمعة داخل محلات الصاغة المنتشرة علي مستوي الجمهورية.

سعر الذهب اليوم الأحد 27 يوليو 2025.. تراجع جميع الأعيرة والجنيه يخسر 700 جنيه

ووصل مجمل ما صعده سعر الذهب اليوم علي مدار اليوم ما يقارب من 65 جنيه في المتوسط بمختلف الأعيرة الذهبية.

صعود أسبوعي

ووصل مجمل صعود الذهب علي مدار الأسبوع ما يقارب من 130 حتي 150 جنيه علي الأقل في المتوسط ليكسر بذلك حالة التذبذب التي شهدها المعدن الأصفر منذ أيام.

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل آخر تحديث سعر الذهب نحو  5065 جنيه داخل محلات الصاغة المصرية.

سعر الذهب

سعر عيار 24 اليوم 

سجل سعر جرام الذهب من عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5788 جنيه للشراء و 5817 جنيه للشراء.

سعر عيار 21 اليوم

سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو  5065 جنيه للبيع و 5090 جنيه للشراء.

سعر عيار 18 اليوم

وصل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 4341 جنيه للبيع و 4362 جنيه للشراء.

سعر عيار 14 اليوم

وبلغ سعر عيار 14 الأدني قيمة نحو  3374 جنيه للبيع و 3394 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر  الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 40.52 ألف جنيه للبيع و 40.72 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 3779 دولار للبيع و 3779 دولار للشراء.

سعر الذهب العالمي

أكد المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن سعر الذهب في السوق المصري مرتبط بشكل كبير بالسعر العالمي، بنسبة تتجاوز 95%. 

وأشار إلى أن الذهب عالميًا شهد قفزة تاريخية خلال أقل من 24 ساعة، بزيادة بلغت 60 دولارًا للأوقية، وهو رقم قياسي وغير معتاد.

سعر الذهب

أوضح ميلاد أن الارتفاع المستمر في أسعار الذهب خلال السنوات الخمس الأخيرة يعود إلى عوامل دولية تشمل الحروب الاقتصادية والتجارية، والتضخم، إضافة إلى الاضطرابات السياسية العالمية، مما أدى إلى مضاعفة سعر الذهب خلال تلك الفترة.

 لا انخفاض متوقع.. ولكن تصحيحات ممكنة

نفى ميلاد ارتباط أسعار الذهب في مصر بعوامل العرض والطلب المحلية بشكل كبير، مشيرًا إلى أنها لا تؤثر بأكثر من 5% فقط. وأضاف أن تراجع سعر الدولار في البنك المركزي ساهم في الحد من ارتفاعات أكبر للذهب محليًا، مؤكدًا: "لن نشهد انخفاضًا قريبًا، لكن قد تحدث تصحيحات مؤقتة يعقبها ارتفاعات جديدة".

سعر الجنيه الذهب اليوم

