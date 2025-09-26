قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البترول: 50 مليون قدم مكعب غاز طبيعي يوميا من بئر جديدة بالصحراء الغربية
قرار في التضامن بصرف مساعدات عاجلة لأسر ضحايا ومصابي انهيار مصنع المحلة
حزب حُماة الوطن بالإسكندرية يناقش تعديلات قانون الرياضة
أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم
روسيا تضيف مجموعة من ممثلي السياسة البريطانية إلى قائمة الممنوعين من دخول البلاد
هتلحق موعد البنك.. فتح وحدات خارج الفروع لتسهيل المعاملات المصرفية
محافظة الإسكندرية تبدأ رسميًا تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية
إيقاف إنتاج فيات أوبل.. ستيلانتس في ورطة بسبب نقص المبيعات
الصحة: تعزيز الكشف المبكر وعلاج سرطان الرئة ركيزة أساسية لتحسين فرص الشفاء
اشتباكات عنيفة بين الجيش اللبناني ومسلحين في تل الأبيض بمدينة بعلبك
السكة الحديد تحذر من سلوكيات خطرة تهدد سلامة الركاب.. صور
طرح البوستر الرسمي لفيلم A HOUSE OF DYNAMITE
توك شو

نشر موقع “صدى البلد”، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الجمعة، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.

 
واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب اختلاف الأسعار الكبير التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

سجل سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 5782 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 5060 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4337 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 40480 جنيها.


واستعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة.

بلغت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة

سعر الدولار اليوم  

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 48.19 جنيه للبيع و 48.05 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 56.60 جنيه للبيع، و 56.43 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 64.80 جنيه للبيع،  64.58 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 12.84 جنيه للبيع، 12.81 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الاماراتي

درهم اماراتي 13.12 جنيه للبيع، و 13.08 جنيه للشراء.


وكشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

وقالت غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن الجو خلال هذه الفترة مستقر، وإن الأجواء الخريفية أصبحت تؤثر على البلاد، وإن درجات الحرارة أصبحت أقل من المعدلات الطبيعية.

ولفتت إلى أن البلاد تتأثر بـ كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا قادمة على البحر المتوسط، وأن الكتل الهوائية معتدلة، وأن البلاد تتأثر بالسحب التي تحجب أشعة الشمس، ويساعد على استقرار الاحوال الجوية.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة بالقاهرة اليوم متوقع أن تسجل اليوم 32 درجة، وأن هناك انخفاض في نسب الرطوبة، ولذلك نؤكد أن الأجواء اليوم مستقرة، وأن هناك تحسنا في درجات الحرارة خلال فترة الليل.

وأوضحت أن اليوم متوقع نشاط رياح بأغلب المحافظات، وسرعتها بين 30 إلى 35 كيلو وأن الشعور بهذه الرياح سيكون في فترات المساء، ولذلك ننصح المواطنين وتحديدا سكان البحر الأحمر، وجنوب الصعيد، بأن اليوم قد يكون هناك عواصف رملية مع الرياح التي تضرب البلاد.

الظواهر الجوية

وعن الظواهر الجوية، تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وفرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري قد تكون متوسطة أحيانا على مناطق من السلوم ومطروح والعلمين على فترات متقطعة، وتنشط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

الأخبار أسعار الذهب الذهب الطقس أسعار العملات الأجنبية سعر الدولار الدولار

