اقتصاد

صعود جديد للذهب مساء اليوم الخميس 25-9-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

صعد سعر الذهب في مصر في ختام تعاملات اليوم الخميس الموافق 25-9-2025، علي مستوي أعيرة الذهب المختلفة داخل محلات الصاغة.

الذهب يصعد

وسجل سعر الذهب صعودا مقداره 5 جنيهات في المتوسط بمختلف الأعيرة الذهبية، بعد تراجع قيمته 10 جنيهات في مستهل تعاملات مساء اليوم.

عيار 21 مفاجأة.. هبوط جديد في سعر الذهب اليوم الأحد

الذهب يعوض الخسائر

مع صعود محدود لسعر جرام الذهب بمعظم الأعيرة المختلفة؛ والذي يعني تعويضه لخسائره المحدودة خلال اليوم الخميس.

وعلي مدار الأسبوع الجاري ارتفع سعر جرام الذهب مقدار 300 جنيه في المتوسط مقارنة بما كان عليه خلال الأسابيع القلائل السابقة.

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له في محلات الصاغة نحو 4025 جنيها.

مفاجأة في سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي

سعر عيار 24 اليوم

بلغ سعر الجرام من عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5742 جنيها للبيع و 5771 جنيها للبيع.

سعر عيار 21 

بلغ متوسط سعر الجرام من عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5025 جنيها للبيع و 5050 جنيها للشراء.

سعر عيار 18 اليوم

بلغ متوسط سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 4307 جنيهات للبيع و 4338 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم الأحد 27 يوليو 2025.. تراجع جميع الأعيرة والجنيه يخسر 700 جنيه

سعر عيار 14 اليوم

سجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو  3350 جنيها للبيع و 3366 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب نحو 3740 دولارا للبيع و 3741 دولارا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وصل متوسط سعر الجنيه الذهب نحو 40.2 ألف جنيه للبيع و 40.4 ألف جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم

وشهدت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس ارتفاعًا ملحوظًا، مدعومةً بزيادة الطلب على الملاذات الآمنة وتنامي توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية، إلى جانب استمرار التوترات الجيوسياسية العالمية، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات.

سعر الذهب

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن أسعار الذهب في السوق المحلي ارتفعت بنحو 30 جنيهًا خلال تعاملات اليوم مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 5060 جنيهًا، وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت الأوقية بنحو 16 دولارًا لتسجل مستوى 3752 دولارًا.

وأوضح إمبابي أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5783 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 4337 جنيهًا، بينما وصل جرام الذهب عيار 14 إلى 3374 جنيهًا، في حين استقر سعر الجنيه الذهب عند 40480 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم في مصر

وأضاف أن أسعار الذهب كانت قد تراجعت خلال تعاملات أمس الأربعاء بنحو 30 جنيهًا.

حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند 5070 جنيهًا واختتمها عند 5030 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 29 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند 3765 دولارًا، واختتمت عند 3736 دولارًا.

هاني فرحات رفقة انغام
اضطرابات النوم
الشيبسي
فوائد غير متوقعة لتناول الجوافة
