سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 25-9-2025

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر، خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس 25 سبتمبر 2025، وفقًا لموقع gold price today، ضمن نشرته الخدمية التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.



أسعار الذهب في مصر بدون مصنعية

سعر الذهب عيار 24

وسجّل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا اليوم الخميس نحو 5703 جنيهات للشراء.



سعر الذهب عيار 22

وصل سعر الذهب عيار 22 اليوم الخميس إلى 5228 جنيهاً للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا اليوم الخميس إلى 4990 جنيهًا للشراء .



سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الخميس نحو 4277 جنيهًا للشراء.



سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الخميس نحو 3327 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سجّل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الخميس نحو 2851 جنيهًا للشراء.



سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس نحو 39920 جنيهًا للشراء .

سعر أوقية الذهب في مصر اليوم الخميس

أسعار الذهب في مصر اليوم لـ الأوقية بلغت نحو 177379 جنيهًا.



سعر أوقية الذهب عالميا

سجلت سعر الأوقية 3731.09 دولار سعر البورصة العالمية.



عوامل مؤثرة في سعر الذهب



هناك عوامل تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها:



معدل الفائدة الرئيسية:

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.



أسعار النفط عالميًا:

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.