ارتفاع جنوني.. أسعار الذهب اليوم في مصر

ارتفعت معدلات البحث عن أسعار الذهب اليوم في مصر بعد ارتفاع أسعار الذهب مؤخراً ليكسر عيار21 حاجز الـ5000 جنيه.

وتشهد الفترة الأخيرة ارتفاع أسعار الذهب بشكل ملحوظ، وهو ما جعل الجميع يتابع أسعار الذهب في مصر يومياً وسعر الجنيه الذهب الذي يعد أكثر الوسائل ادخاراً واستثماراً.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 24 سبتمبر

نستعرض لكم في السطور التالية أسعار الذهب اليوم الأربعاء بمنتصف التعاملات بعد زيادة أسعار الذهب خلال الأيام الماضية ..

اسعار الذهب اليوم

سعر عيار 24 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم 5728 جنيهًا، مع زيادة 100 جنيه للمصنعية على سعر الجرام المعلن

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 5020 جنيهًا، مع زيادة 100 جنيه للمصنعية على سعر الجرام المعلن.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم نحو 4300 جنيه، مع زيادة 100 جنيه للمصنعية على سعر الجرام المعلن.

سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء، ثباتًا ليسجل نحو 40160 جنيهًا بدون احتساب المصنعية والضريبة.

سعر الذهب اليوم

اسعار السبائك btc اليوم

ربع جرام ذهب عيار 24 السعر: 1،633.86 جنيه سبيكة

ذهب نصف جرام (Gold Era) السعر: 3،076.71 جنيه

سبيكة ذهب 1 جرام (Gold Era) السعر: 5،972.43 جنيه

سبيكة ذهب 2.5 جرام (Gold Era) السعر: 14،768.57 جنيه

سبيكة ذهب 5 جرام (Gold Era) السعر: 29،387.14 جنيه

سبيكة ذهب 10 جرام (Gold Era) السعر: 58،764.29 جنيه

سعر سبيكة ذهب 15.55 جرام 91،362.91 جنيه

سبيكة ذهب 20 جرام 117،508.57 جنيه

سبيكة ذهب 25 جرام 146،885.71

جنيه سعر أوقية ذهب (31.10 جرام) السعر: 182،694.73 جنيه

سبيكة ذهب 50 جرام (Gold Era) السعر: 293،621.43 جنيه

سبيكة ذهب 100 جرام 587،042.86 جنيه

قفزة عالمية في سعر الذهب

أكد المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن سعر الذهب في السوق المصري مرتبط بشكل كبير بالسعر العالمي، بنسبة تتجاوز 95%.

وأشار إلى أن الذهب عالميًا شهد قفزة تاريخية خلال أقل من 24 ساعة، بزيادة بلغت 60 دولارًا للأوقية، وهو رقم قياسي وغير معتاد.

سبب ارتفاع سعر الذهب



أوضح ميلاد أن الارتفاع المستمر في أسعار الذهب خلال السنوات الخمس الأخيرة يعود إلى عوامل دولية تشمل الحروب الاقتصادية والتجارية، والتضخم، إضافة إلى الاضطرابات السياسية العالمية، مما أدى إلى مضاعفة سعر الذهب خلال تلك الفترة.

هل تنخفض اسعار الذهب؟



نفى ميلاد ارتباط أسعار الذهب في مصر بعوامل العرض والطلب المحلية بشكل كبير، مشيرًا إلى أنها لا تؤثر بأكثر من 5% فقط.

وأضاف أن تراجع سعر الدولار في البنك المركزي ساهم في الحد من ارتفاعات أكبر للذهب محليًا، مؤكدًا: "لن نشهد انخفاضًا قريبًا، لكن قد تحدث تصحيحات مؤقتة يعقبها ارتفاعات جديدة".