أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهدته الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقديم الإعلامية نهاد سمير، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 24 -9- 2025، وجاء أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الأربعاء

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4414 جنيها للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5150 جنيهات.

وسعر جرام الذهب عيار 24 سجّل 5885 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجّل 41200 جنيها.