اقتصاد

سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

آية الجارحي

حققت أسعار الذهب على المستويين العالمي والمحلي مكاسب كبيرة، حيث ارتفع سعر الذهب في مصر 305 جنيهاً خلال الشهر الجاري.

وامس الثلاثاء، اختتمت أسعار الذهب تعاملاته على ارتفاع 25 جنيها في الجرام الواحد حيث بدأ التعاملات على 5771 جنيها لعيار 21 واختتم التعاملات عند مستوى 5794 جنيها.

هدءت أسعار الذهب الان في الاسواق مع اغلاق السوق المحلي.

سعر الجنيه الذهب الآن

سجّل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 40560 ألف جنيه.

وازدات وتيرة الزيادة منذ بداية تعاملات الاسبوع الجاري، متأثرة بصعود كبير في سعر الذهب عالميا.

وافتتح سعر الجرام عيار 21 من  4715 جنيهاً  بداية الشهرا الجاري قبل أن يصعد إلى مستوى تاريخي غير مسبوق بلغ 5070 جنيهاً الثلاثاء بدون إضافة مصنعية، مع استمرار الاتجاه الصعودي. 

سعر الذهب في مصر اليوم  الاربعاء 24-9-2025.


ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أسعار الذهب اليوم الاربعاء 24-9-2025 مساء التعاملات، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، في جميع محلات الصاغة.


بورصة الذهب مباشر


سعر الذهب عالميًا الآن سجّل  3753 دولارًا للأوقية.


سعر الذهب عيار 18


سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 4346 جنيهًا للشراء.


سعر الذهب عيار 21


سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 5070 جنيهًا بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.


سعر الذهب عيار 24
 

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 5794 جنيهًا.


سعر الجنيه الذهب اليوم


وسجّل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 40560 ألف جنيه.


وأكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أهمية الذهب كملاذ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.

وأوضح سامي أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.

وقال إن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها.

وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أنه لا أحد يستطيع التنبؤ بقمة أو قاع أسعار الذهب، لكن من الحكمة الشراء عند وجود فائض مالي، لأن الذهب على المدى الطويل يُعتبر استثمارًا آمنًا لا يُسبب خسائر.

