اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025

ولاء عبد الكريم

واصلت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية اليوم الاربعاء 24 سبتمبر 2025 اتجاهها الصعودي، مدفوعة بستقرار المعدن الأصفر عالميًا وتغيرات في حركة العملات الأجنبية بالسوق المحلية.

وامس الثلاثاء، اختتمت أسعار الذهب تعاملاته على ارتفاع 25 جنيها في الجرام الواحد حيث بدأ التعاملات على 5771 جنيها لعيار 21 واختتم التعاملات عند مستوى 5794 جنيها

 

سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا سجّل 5794 جنيهًا.

حققت أسعار الذهب على المستويين العالمي والمحلي مكاسب كبيرة، حيث ارتفع سعر الذهب في مصر 305 جنيهات خلال الشهر الجاري.

وازدات وتيرة الزيادة منذ بداية تعاملات الاسبوع الجاري، متأثرة بصعود كبير في سعر الذهب عالميا.

وافتتح سعر الجرام عيار 21 من  4715 جنيهاً  بداية الشهر الجاري قبل أن يصعد إلى مستوى تاريخي غير مسبوق بلغ 5070 جنيهاً الثلاثاء بدون إضافة مصنعية، مع استمرار الاتجاه الصعودي. 

سعر الذهب في مصر اليوم  الاربعاء 24-9-2025.


ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أسعار الذهب اليوم الاربعاء 24-9-2025 مساء التعاملات، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، في جميع محلات الصاغة.


بورصة الذهب مباشر


سعر الذهب عالميًا الآن سجّل  3753 دولارًا للأوقية.


سعر الذهب عيار 18


سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 4346 جنيهًا للشراء.


سعر الذهب عيار 21


سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 5070 جنيهًا بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.


سعر الذهب عيار 24
 

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 5794 جنيهًا.


سعر الجنيه الذهب اليوم


وسجّل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 40560 ألف جنيه.

ويرى خبراء أن المعدن النفيس لا يزال يمثل الملاذ الآمن للمستثمرين والأفراد، خاصة في ظل التوترات الاقتصادية العالمية، مؤكدين أن الإقبال على الذهب مستمر سواء بغرض الاستثمار أو الادخار.

كما أشار محللون إلى أن السوق المصرية تتأثر بشكل مباشر بحركة البورصات العالمية، إضافة إلى تغيرات سعر صرف الدولار، وهو ما ينعكس بوضوح على الأسعار اليومية للذهب محليًا.

وفي ظل هذه المستجدات، نصح خبراء الاقتصاد المتعاملين بمتابعة الأسعار بشكل لحظي قبل الإقدام على قرارات البيع أو الشراء، لاسيما أن السوق يشهد تذبذبًا قد يفتح المجال لموجات ارتفاع جديدة خلال الفترة المقبلة.

