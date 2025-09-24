قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل الخطأ في قراءة الفاتحة يبطل الصلاة.. اعرف الموقف الشرعي
«قل من نفسه».. علاء إبراهيم ينتقد أداء الأهلي ويصف اعتراض ياسر إبراهيم بـ «المُحرج»
الأنبا بشارة يلتقي أعضاء اللجنة الأسقفية للدعوات بالكنيسة الكاثوليكية بمصر
إذا ضاق عليك الرزق وزادت المشاكل الزوجية .. هذا الفعل سبب الفقر فاحذره
رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه
أخطاء كارثية.. «ميدو» يهاجم الزمالك: عملتوا كل حاجة غلط قبل ماتش الجونة
هل صلاة الفجر هي صلاة الصبح؟.. انتبه لـ9 حقائق عليك معرفتها
نازل يهرج .. هيثم فاروق يوجّه اللوم للاعب الزمالك بعد التعادل مع الجونة
برعاية ترامب .. سوريا وإسرائيل على أعتاب اتفاق تاريخي لخفض التصعيد |تفاصيل
موجة الاعترافات الدولية بفلسطين .. بين تقويض الهدنة وتصعيد إسرائيلي مُتوقع
أسلحة دمار شامل وسجلات استراتيجية.. ضبط وثائق سرية خطيرة في مكتب جون بولتون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر أعلى جرام ذهب اليوم الأربعاء

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
آية الجارحي

هدأت أسعار الذهب الان في الاسواق مع اغلاق السوق المحلي.

وامس الثلاثاء، اختتمت أسعار الذهب تعاملاته على ارتفاع 25 جنيها في الجرام الواحد حيث بدأ التعاملات على 5771 جنيها لعيار 21 واختتم التعاملات عند مستوى 5794 جنيها

 سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا سجّل 5794 جنيهًا.

حققت أسعار الذهب على المستويين العالمي والمحلي مكاسب كبيرة، حيث ارتفع سعر الذهب في مصر 305 جنيهاً خلال الشهر الجاري.

وازدات وتيرة الزيادة منذ بداية تعاملات الاسبوع الجاري، متأثرة بصعود كبير في سعر الذهب عالميا.

وافتتح سعر الجرام عيار 21 من  4715 جنيهاً  بداية الشهرا الجاري قبل أن يصعد إلى مستوى تاريخي غير مسبوق بلغ 5070 جنيهاً الثلاثاء بدون إضافة مصنعية، مع استمرار الاتجاه الصعودي. 

سعر الذهب في مصر اليوم  الاربعاء 24-9-2025.


ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أسعار الذهب اليوم الاربعاء 24-9-2025 مساء التعاملات، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، في جميع محلات الصاغة.


بورصة الذهب مباشر


سعر الذهب عالميًا الآن سجّل  3753 دولارًا للأوقية.


سعر الذهب عيار 18


سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 4346 جنيهًا للشراء.


سعر الذهب عيار 21


سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 5070 جنيهًا بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.


سعر الذهب عيار 24
 

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 5794 جنيهًا.


سعر الجنيه الذهب اليوم


وسجّل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 40560 ألف جنيه.


وأكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أهمية الذهب كملاذ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.

وأوضح سامي أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.

وقال إن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها.

وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أنه لا أحد يستطيع التنبؤ بقمة أو قاع أسعار الذهب، لكن من الحكمة الشراء عند وجود فائض مالي، لأن الذهب على المدى الطويل يُعتبر استثمارًا آمنًا لا يُسبب خسائر.

الذهب أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم الاربعاء بورصة الذهب مباشر سعر الذهب عالميًا سعر جرام الذهب سعر الذهب اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بطاقة التموين

لا سكر ولا زيت.. استبعاد هذه الفئات من التموين بعد التحديث الجديد

مشغولات ذهبية

بعد تحقيقه قمة جديدة| انخفاض أسعار الذهب الان.. وهذه قيمة عيار 21

رحمة احمد

تضخم في الكبد.. نقل الفنانة رحمة أحمد إلى المستشفى |خاص

وزير التربية والتعليم

لطلاب أولى ثانوي | 3 قرارات جديدة بشأن البكالوريا والثانوية العامة الآن

الاسورة الفرعونية

عملتها من جديد .. فتاة تعيد الأسورة الفرعونية للحياة | تفاصيل

رحمة احمد

مربوحة راحت المستشفى .. اعرف مرض رحمة أحمد وسبب الإصابة به

أسعار الطماطم

بعد وصولها لـ 25 جنيهًا .. موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق

ترامب

نبحث وقف الحرب وربما نُنهيها الآن.. ترامب: الاجتماع مع قادة الدول العربية والإسلامية كان عظيمًا

ترشيحاتنا

البريد

ما حكم وضع الأموال في البريد وأخذ أرباحها؟.. دار الإفتاء تجيب

"أكاديمية الأزهر العالمية" تنظم زيارة للأئمة والدعاة الوافدين إلى دار الإفتاء

أكاديمية الأزهر العالمية تنظم زيارة للأئمة والدعاة الوافدين إلى دار الإفتاء المصرية.. صور

الطائرة

كيفية الصلاة في الطائرة ووسائل المواصلات.. اعرف الطريقة الصحيحة

بالصور

تجعلها طازجة لفترة أطول.. طرق ذكية لحفظ النعناع والبقدونس والشبت والكزبرة |تعرف عليها

طرق لحفظ الخضروات والورقيات لفترة طويلة
طرق لحفظ الخضروات والورقيات لفترة طويلة
طرق لحفظ الخضروات والورقيات لفترة طويلة

يحمي اللثة ويقلل خطر فقدان الأسنان.. فوائد غير متوقعة لاتباع النظام الغذائي المتوسطي على صحة الفم

العلاقة بين النظام الغذائي المتوسطي وصحة الفم
العلاقة بين النظام الغذائي المتوسطي وصحة الفم
العلاقة بين النظام الغذائي المتوسطي وصحة الفم

لعلاج تساقط الشعر وتحفيز نموه .. وصفة طبيعية في المنزل

وصفة طبيعية لعمل سيروم الروزماري في المنزل
وصفة طبيعية لعمل سيروم الروزماري في المنزل
وصفة طبيعية لعمل سيروم الروزماري في المنزل

التهاب المفاصل الروماتويدي .. أبرز الأعراض غير المتوقعة ومضاعفاته الخطيرة

أعراض ومضاعفات غير متوقعة لالتهاب المفاصل الروماتويدي
أعراض ومضاعفات غير متوقعة لالتهاب المفاصل الروماتويدي
أعراض ومضاعفات غير متوقعة لالتهاب المفاصل الروماتويدي

فيديو

أمطار غزيرة ورياح شديدة تضرب شوارع جدة

أمطار غزيرة ورياح شديدة تضرب شوارع جدة بالسعودية | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد