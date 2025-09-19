قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير قطاع الأعمال: ننفذ استراتيجية شاملة لإعادة هيكلة الشركات التابعة
شارب مخـ ـدرات.. أب ينهي حياة صغـ ـاره الثلاثة في الدقهلية| تفاصيل
3 مناطق .. خطة أمنية بين سوريا وإسرائيل تعيد تقسيم الجنوب
5 أمور أعطاها الله لسيدنا النبي لم يعطها لأحد من قبله.. فما هي؟
أقل سعر دولار اليوم 19-9-2025
محمود سعد: لقب صوت مصر هيصة تختفي مع الوقت
بـ مجلس الأمن.. واشنطن: الحل الوحيد لإنهاء الحرب في غزة يبدأ بـ"استسلام حماس
مجلس الأمن الدولي يفشل في إصدار قرار بشأن غزة بعد معارضة أمريكية
هل كنس البيت ليلا سبب الفقر والنكد والمشاكل الزوجية؟.. انتبه لـ7 حقائق
الأقصر تبهر العالم.. ملك إسبانيا وزوجته يوثقّان زيارتهما بسيلفي تاريخي| صور
ماكرون: تفعيل آلية الزناد ضد إيران قرار لا رجعة فيه
وزير الخارجية التركي: تجاوزنا توترات الماضي مع مصر.. والعتاب وُلد من المحبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر أقل عيار ذهب اليوم 19-9-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

أظهر سعر أقل جرام ذهب في مصر، ثباتا مع بداية تعاملات اليوم الجمعة الموافق 19-9-2025، داخل محلات الصاغة المصرية.

سعر أقل عيار ذهب

وجاء أقل أعيرة الذهب وهو من عيار 14 الأدني فئة داخل محلات الصاغة المصرية.

سعر الذهب اليوم في مصر وعيار 21 الآن بالصاغة عقب آخر انخفاض

آخر تحديث لأقل عيار ذهب اليوم

وتضمن آخر تحديث لأقل جرام ذهب من عيار 14 الأدني قيمة مسجلًا بذلك و 3276 جنيه للبيع و 3290 جنيه للشراء

سعر الذهب في الصاغة اليوم

وشهد سعر جرام الذهب اليوم الجمعة  استقرارا مع مستهل التعاملات دون تغيير داخل محلات الصاغة المصرية.

سعر الذهب اليوم

وأظهر سعر أعيرة الذهب اليوم ثباتا متأثرة بموعد العطلة الأسبوعية والمحددة اليوم الجمعة، دون تغيير في قيمة المعدن الأصفر.

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 15 ديسمبر بعد انخفاض عيار 21

تحركات الذهب

وعلى مدار الأسبوع الجاري تعرض سعر المعدن الأصفر لارتفاع بقيمة كسر حاجز الـ 250 جنيه للجرام الواحد.

وسجل سعر جرام الذهب مساء أمس الخميس زيادة قيمتها تبلغ 75 جنيه على الأقل بمختلف الأعيرة الذهبية داخل محلات الصاغة.

 

سعر الذهب اليوم الأحد 27 يوليو 2025.. تراجع جميع الأعيرة والجنيه يخسر 700 جنيه

تذبذب الذهب

ومع بداية الأسبوع الجاري تعرض الذهب للتذبذب مقدار طفيفا ليصعد سعر الجرام خلال الأسابيع الماضية  مقدار اقترب من 280 جنيه في الجرام .

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5617 جنيه للبيع و 5640 جنيه للشراء

أسعار الذهب

سعر عيار 21 اليوم

بلغ سعر الجرام من عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4915 جنيه للبيع و 4935 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

سجل سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو4212 جنيه للبيع و 4230 جنيه للشراء

سعر الذهب

سعر عيار 14 اليوم

وبلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 3276 جنيه للبيع و 3290 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 39.32 ألف جنيه للبيع و 39.48 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

سجل سعر أوقية الذهب نحو 3666 دولار للبيع و 3667 دولار للشراء.

تراجع الذهب في البورصات العالمية

تراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1% خلال تعاملات أمس الخميس، لتنخفض عن مستوى قياسي جديد وصلت إليه في التعاملات السابقة مع تحليل المستثمرين لتعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي جيروم باول بعد قرار البنك بخفض معدلات الفائدة.

وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.9% إلى 3658.25 دولار للأونصة في الساعة 1911 بتوقيت غرينتش بعد تسجيلها أعلى مستوياتها التاريخية عند 3707.40 دولار الثلاثاء الماضي.

وارتفعت أسعار المعدن بنحو 6% خلال سبتمبر.

الذهب يستقر بعد بلوغ قمة قياسية مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.2 بالمئة إلى 3717.8 دولار عند التسوية.

وخفض الاحتياطي الفدرالي معدلات الفائدة ربع نقطة مئوية.

 وأشار إلى أنه سيخفض تكاليف الاقتراض مرتين جديدتين خلال ما تبقى من العام الحالي. وفي الوقت نفسه، قال رئيس لبنك إنه سيتم التعامل مع توقعات معدلات الفائدة بمبدأ "كل اجتماع على حدة".

من جانبه، علق المتعامل المستقل في المعادن، تاي وونغ، قائلاً: "يشير الاحتياطي الفيدرالي إلى حالة من عدم اليقين مع وصف باول هذا الخفض بأنه 'إدارة مخاطر'، مما أثار بعض عمليات جني الأرباح المفهومة تماماً".

سعر الذهب اليوم في مصر وتحرك جديد لـ عيار 21 الآن

ويشكل هذا الخفض لمعدلات الفائدة الأميركية الأول من نوعه خلال العام الجاري بعد توقف مؤقت في تغيير السياسة النقدية منذ ديسمبر/ كانون الأول 2024 بعد خفض الفائدة ثلاث مرات خلال العام الماضي.

خفض الفائدة في الاحتياطي الفيدرالي

وخفض الاحتياطي الفدرالي معدلات الفائدة ربع نقطة مئوية، وأشار إلى أنه سيخفض تكاليف الاقتراض مرتين جديدتين خلال ما تبقى من العام الحالي. وفي الوقت نفسه، قال رئيس لبنك إنه سيتم التعامل مع توقعات معدلات الفائدة بمبدأ "كل اجتماع على حدة".

من جانبه، علق المتعامل المستقل في المعادن، تاي وونغ، قائلاً: "يشير الاحتياطي الفدرالي إلى حالة من عدم اليقين مع وصف باول هذا الخفض بأنه 'إدارة مخاطر'، مما أثار بعض عمليات جني الأرباح المفهومة تماماً".

ويشكل هذا الخفض لمعدلات الفائدة الأميركية الأول من نوعه خلال العام الجاري بعد توقف مؤقت في تغيير السياسة النقدية منذ ديسمبر/ كانون الأول 2024 بعد خفض الفائدة ثلاث مرات خلال العام الماضي.

وفي الغالب ما تزيد جاذبية الذهب، الذي لا يدر عائداً، في بيئة معدلات الفائدة المنخفضة.

ويرى محللون أن زيادة أسعار الذهب لمستويات قياسية جديدة خلال العام الجاري جاءت بدعم من مشتريات البنوك المركزية المتواصلة، والطلب القوي على أصول الملاذ الآمن في التوترات الجيوسياسية والتجارية، وتراجع الدولار على نطاق واسع.

وارتفعت أسعار الذهب بنحو 39% منذ بداية عام 2025 وحتى الآن.

ورفع دويتشه بنك توقعاته لأسعار المعدن الأصفر في 2026 إلى متوسط أربعة آلاف دولار للأونصة مقابل مستوى 3700 دولار في توقعات سابقة.

وعن المعادن الأخرى، انخفضت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2.4% إلى 41.51 دولار للأونصة. وتراجع البلاتين بنسبة 2.2% إلى 1360 دولاراً، كما هبط البلاديوم بنسبة 2.6% إلى 1145.44 دولار.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر جرام الذهب اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم سعر أوقية الذذهب اليوم مال وال واعمال سعر الجنيه الذهب سعر عيار 24 اليوم سعر الذهب في الصاغة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

بدء العمل بالتوقيت الشتوي قبل الدراسة؟.. اعرف موعد تأخير الساعة 60 دقيقة

لحظة بيع أسورة الملك

بعد سرقتها من المتحف المصري.. لحظة بيع أسورة الملك بسوسنس في محل مجوهرات| فيديو وصور

500 جنيه نزولًا.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قفزة جنونية

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قفزة جنونية

الطفل

واقعة مأساوية.. كلب يلتهم طفـ.لا عمره 3 سنوات في ميت حلفا بالقليوبية

اجازة 6 اكتوبر

إجازة 6 أكتوبر.. مفاجأة في خريطة العطلات الرسمية بين القطاعين العام والخاص

مرتبات

من الحكومة للموظفين.. بشرى خلال أيام

تنسيق الأزهر 2025

تنسيق الأزهر 2025 .. كلية الطب للبنين بالقاهرة 95.08% ودمياط 94.31%

سعر الذهب

سعر الذهب مساء اليوم الخميس 18-9-2025.. عيار 21 بكام حاليا؟

ترشيحاتنا

الاهالي يتجمعون اسفل عقار لمنع فتاة من الانتحار

اهالي العطارين ينقذون فتاة حاولت انهاء حياتها

جانب من الحدث

أخبار الوادي الجديد| المحافظ يتفقد سكن الطالبات المميز بالخارجة.. وإطلاق مبادرة صحح مفاهيمك

صدى البلد

محافظ قنا يشهد فعاليات الاجتماع التحضيري الأول لإطلاق مشروع "القرية المنتجة المستدامة"

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | نقص المغنسيوم مرتبط بأمراض خطيرة.. طرق فعالة للتخلص من السوس في الخزين

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

عادة شائعة تهدد صحتك دون أن تدري.. احذرها

أضرار قضم الأظافر
أضرار قضم الأظافر
أضرار قضم الأظافر

بمكونات طبيعية بمطبخك.. طرق فعالة للتخلص من السوس في الخزين

طرق طبيعية لحفظ الخزين ومنع السوس
طرق طبيعية لحفظ الخزين ومنع السوس
طرق طبيعية لحفظ الخزين ومنع السوس

شهية ومشبعة.. طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة

طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة
طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة
طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة

فيديو

إيناس الدغيدى

عريسها فاجئ الجميع.. ​إيناس الدغيدي تتزوج للمرة الثانية بعمر السبعين

تامر حسنى

أثرت فيا وبكتني.. تامر حسني يوجه رسالة مؤثرة لدنيا فؤاد ويُفاجئ الجميع

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

إيفا ماضي

أغنية ‏الهيبة لإيفا ماضي تتخطى حاجز 2 مليون مشاهدة على منصات السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد