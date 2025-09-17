وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر بدون مصنعية .. يشهد سعر الذهب استقرارًا في نهاية تعاملات الصاغة اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025، مقارنة بآخر تحديث له منذ نحو ساعة، وسط ترقب لقرار الفيدرالي.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24، سجل نحو 5640 جنيها للبيع، 5611.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 22، سجل نحو 5170 جنيها للبيع، 5143.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21، سجل نحو 4935 جنيها للبيع، 4910 جنيهات للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18، سجل نحو 4230 جنيها للبيع، 4208.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14، سجل نحو 3290 جنيها للبيع، 3273.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سعر الذهب عيار 12، سجل نحو 2820 جنيها للبيع، 2805.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سعر الذهب عيار 9، سجل نحو 2115 جنيها للبيع، 2104.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 9، سجل نحو 39480 جنيها للبيع، 39280 جنيها للشراء.

سعر الذهب بالمصنعية

متوسط سعر مصنعية الذهب والدمغة في محلات الصاغة يتراوح بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، إذ تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتُستخدم الأوقية التي تزن «31.1 جرام» كوحدة لوزن الحُلي وسبائك الذهب، علمًا بأنه تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر.