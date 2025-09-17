أسعار الذهب اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر ارتفاعا اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025 ،بعد موجة ارتفاعات وانخفاضات ملحوظة خلال الأيام الماضية مدفوعة بصعود الأسعار العالمية وزيادة الطلب المحلي.

أسعار الذهب في مصر بدون مصنعية

سعر الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا اليوم الأربعاء نحو 5646 جنيهًا للشراء.



سعر الذهب عيار 22

وصل سعر الذهب عيار 22 اليوم الأربعاء إلى 5175 جنيهات للشراء.



سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا اليوم الأربعاء إلى 4940 جنيهًا للشراء .

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء نحو 4234 جنيهًا للشراء.



سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الأربعاء نحو 3293 جنيهًا للشراء.



سعر الذهب عيار 12

سجّل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الأربعاء نحو 2823 جنيهات للشراء.



سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء نحو 39520 جنيهًا مرتفعا 40 جنيها.

سعر أوقية الذهب في مصر اليوم الأربعاء

أسعار الذهب في مصر اليوم لـ الأوقية بلغت نحو 175601 جنيها.



سعر أوقية الذهب عالميا

سجلت سعر الأوقية 3687.33 دولار سعر البورصة العالمية.