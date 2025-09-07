قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

سعر أغلي عيار ذهب اليوم 7-9-2025

محمد يحيي

استمر ثبات أكبر سعر عيار ذهبي في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 7-9-2025، داخل محلات الصاغة المصرية.

أغلي عيار ذهب 

وجاء أغلي سعر عيار ذهب وهو من عيار 24 الأكثر قيمة في محلات الصاغة.

آخر تحديث لسعر عيار 24 اليوم

وسجل آخر تحديث لسعر عيار 24 الأكثر قيمة من بين المشغولات الذهبية؛ نحو 5537 جنيه للبيع و 5565 جنيه للشراء

واستقر سعر الذهب في مصر وذلك بأول تعاملات له اليوم  في داخل محلات الصاغة.

استقرار الذهب اليوم

مع بداية تداولات صباح اليوم داخل محلات الصاغة المصرية، ثبت سعر جرام الذهب دون تغيير على مستوي الأعية المختلفة.

تداولات الذهب أمس

وفقد سعر جرام الذهب أمس السبت نحو 5 جنيهات من قيمته في المتوسط مقارنة بما كان عليه المعدن الأصفر أمس.

200 جنيه.. قفزة جديدة في سعر الذهب وعيار 21 يفوق التوقعات

تحركات الذهب

ووسجل سعر جرام المعدن الأصفر زيادة وصلت 60 جنيه على الأقل في ختام تعاملات أمس ليكلل صعوده منذ مطلع الأسبوع الماضي لما يقارب من 230 جنيه في الجرام الواحد.

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل آخر قيمة مسجل في قيمة وسعر جرام الذهب اليوم نحو 4845 جنيه في المتوسط

سعر عيار 24 اليوم

سجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5537 جنيه للبيع و 5565 جنيه للشراء

سعر الذهب يحبس الأنفاس.. عيار 21 يتجاوز 5000 جنيه رسميًا بالمصنعية

سعر عيار 21 اليوم

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4845 جنيه للبيع و 4870 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

وصل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب إلى 4152 جنيه للبيع و 4174جنيه للشراء

سعر الذهب اليوم في مصر وعيار 21 الآن بالصاغة عقب آخر انخفاض

سعر عيار 14 اليوم

سجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3230 جنيه للبيع و 3246 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 38.76 ألف جنيه للبيع و 38.96 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

وصل سعر أوقية الذهب إلي 3586 دولار للبيع و 3587 دولار للشراء.

 الذهب يسجل أرقامًا قياسية عالميًا.. والسوق المحلي يتأثر بشدة

أكد هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار الذهب العالمية سجلت مستويات قياسية غير مسبوقة، حيث وصل سعر الأوقية إلى 3535 دولارًا، وهو رقم لم يشهده السوق من قبل.

وأشار إلى أن السوق المحلي يتأثر بشكل مباشر بما يحدث عالميًا، بنسبة تصل إلى 95%، بينما تمثل النسبة المتبقية عوامل داخلية، أبرزها العرض والطلب.

 الدولار يلعب دورًا حاسمًا في تحجيم الارتفاعات محليًا

أوضح “ميلاد” أن سعر عيار 21 من الذهب كان من الممكن أن يسجل ما يقرب من 5000 جنيه للجرام، لولا الانخفاضات الأخيرة في سعر الدولار داخل السوق المصري، حيث وصل إلى 48 جنيهًا تقريبًا، مما خفف من وطأة ارتفاع الذهب عالميًا على المستهلك المصري.

وأضاف أن التوترات الجيوسياسية في العالم تؤثر بشكل مباشر على أسعار الذهب، خاصة في ظل اتجاه بعض الدول – مثل الصين – إلى زيادة احتياطاتها من الذهب عبر الشراء المستمر، الأمر الذي يدفع الأسعار لمزيد من الارتفاع.

توقعات بارتفاع مستمر حتى نهاية 2025

كشف رئيس الشعبة أن التوقعات تشير إلى استمرار الارتفاعات في أسعار الذهب حتى نهاية العام الجاري على الأقل، مرجحًا أن تكون هذه الارتفاعات تدريجية لكنها مستمرة.

وأشار إلى أن خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة يشجع المستثمرين عالميًا على الاتجاه نحو شراء الذهب كأداة تحوط، وهو ما يدعم الأسعار على المدى الطويل.

 نصيحة ذهبية "اشترِ الآن.. الذهب لا يخسر"

وجه "ميلاد" نصيحة مباشرة للمواطنين، قائلاً:"من يمتلك أموالًا فعليه شراء الذهب فورًا.. لأنه لا يخسر أبدًا، وهو الملاذ الآمن دائمًا".

وأوضح أن المرحلة الحالية تشهد زيادة مستمرة في الأسعار، وهو ما يجعل التريث مخاطرة، مؤكداً أن من يشتري الآن يضمن استثمارًا آمنًا طويل الأجل، مقارنة بأدوات أخرى أكثر تقلبًا.

 الذهب يبقى الخيار الأفضل في ظل الغموض الاقتصادي العالمي

واختتم "ميلاد" حديثه بالتأكيد على أن الاستثمار في الذهب لا يرتبط فقط بالعائد المادي، بل بكونه وسيلة للحفاظ على القيمة، خاصة في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي، سواء عالميًا أو محليًا.

