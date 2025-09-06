1450 جنيها.. ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار الذهب والشعبة تكشف مفاجآت جديدة

في مثل هذا اليوم من العام الماضي، كان سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل نحو 3400 جنيه فقط، بينما يسجل اليوم 4850 جنيهًا، بزيادة قدرها 1450 جنيهًا خلال عام واحد فقط، أي ما يعادل ارتفاعًا بنسبة 42.6% تقريبًا.

وسط تقلبات عالمية حادة في الأسواق، وتحولات اقتصادية تضرب كبرى الاقتصادات العالمية، خرجت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بتصريحات لافتة بشأن مستقبل أسعار الذهب محليًا وعالميًا، لتؤكد أن ما نراه الآن ليس إلا بداية لموجة جديدة من الارتفاعات.

ومع بلوغ الذهب العالمي مستويات غير مسبوقة، أصبح من الضروري على كل من يملك مدخرات أو يبحث عن استثمار آمن، أن يعيد حساباته، فالعالم يتغير، والذهب يثبت مجددًا أنه الملاذ الآمن وقت الأزمات.

الذهب يسجل أرقامًا قياسية عالميًا.. والسوق المحلي يتأثر بشدة

أكد هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار الذهب العالمية سجلت مستويات قياسية غير مسبوقة، حيث وصل سعر الأوقية إلى 3535 دولارًا، وهو رقم لم يشهده السوق من قبل.

وأشار إلى أن السوق المحلي يتأثر بشكل مباشر بما يحدث عالميًا، بنسبة تصل إلى 95%، بينما تمثل النسبة المتبقية عوامل داخلية، أبرزها العرض والطلب.

الدولار يلعب دورًا حاسمًا في تحجيم الارتفاعات محليًا

أوضح "ميلاد" خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية إلهام صلاح، ببرنامج بلدنا اليوم أن سعر عيار 21 من الذهب كان من الممكن أن يسجل ما يقرب من 5000 جنيه للجرام، لولا الانخفاضات الأخيرة في سعر الدولار داخل السوق المصري، حيث وصل إلى 48 جنيهًا تقريبًا، مما خفف من وطأة ارتفاع الذهب عالميًا على المستهلك المصري.

وأضاف أن التوترات الجيوسياسية في العالم تؤثر بشكل مباشر على أسعار الذهب، خاصة في ظل اتجاه بعض الدول – مثل الصين – إلى زيادة احتياطاتها من الذهب عبر الشراء المستمر، الأمر الذي يدفع الأسعار لمزيد من الارتفاع.

توقعات بارتفاع مستمر حتى نهاية 2025

كشف رئيس الشعبة أن التوقعات تشير إلى استمرار الارتفاعات في أسعار الذهب حتى نهاية العام الجاري على الأقل، مرجحًا أن تكون هذه الارتفاعات تدريجية لكنها مستمرة.

وأشار إلى أن خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة يشجع المستثمرين عالميًا على الاتجاه نحو شراء الذهب كأداة تحوط، وهو ما يدعم الأسعار على المدى الطويل.

نصيحة ذهبية "اشترِ الآن.. الذهب لا يخسر"

وجه "ميلاد" نصيحة مباشرة للمواطنين، قائلاً:"من يمتلك أموالًا فعليه شراء الذهب فورًا.. لأنه لا يخسر أبدًا، وهو الملاذ الآمن دائمًا".

وأوضح أن المرحلة الحالية تشهد زيادة مستمرة في الأسعار، وهو ما يجعل التريث مخاطرة، مؤكداً أن من يشتري الآن يضمن استثمارًا آمنًا طويل الأجل، مقارنة بأدوات أخرى أكثر تقلبًا.

الذهب يبقى الخيار الأفضل في ظل الغموض الاقتصادي العالمي

واختتم "ميلاد" حديثه بالتأكيد على أن الاستثمار في الذهب لا يرتبط فقط بالعائد المادي، بل بكونه وسيلة للحفاظ على القيمة، خاصة في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي، سواء عالميًا أو محليًا.