سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 2-9-2025

شهدت اسعار الذهب اليوم في مصر استقرارا الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 ،بعد موجة ارتفاعات وانخفاضات ملحوظة خلال الأيام الماضية مدفوعة بصعود الأسعار العالمية وزياده الطلب المحلي.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر





سعر عيار 24 اليوم

أسعار الذهب في مصر بدون مصنعية

سعر الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، نحو 5337 جنيهًا للشراء .

سعر الذهب عيار 22

وصل سعر الذهب عيار 22 اليوم الثلاثاء إلى 4892 جنيهًا للشراء .

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا اليوم الثلاثاء إلى 4670 جنيهًا للشراء .

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء نحو 4003 جنيهًا للشراء.





توقعات مستقبلية:





توقع خبراء وتجار الذهب في الأسواق العالمية استمرار ارتفاع أسعار الذهب ،حيث أشار فرانسيسكو بلانش ،رئيس أبحاث السلع العالمية في بنك أوف امريكا الي إمكانية تجاوز السعر العالمي للذهب 4000دولار للاونصة في النصف الثاني من العام 2026 .