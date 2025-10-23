شاهد .. تهديد ساركوزي بالقتل في محبسه وتحرك عاجل من الشرطة الفرنسية

ضجّت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بفيديوهات وثقت تعالي أصوات مساجين ينادون ساركوزي ليلاً، ويوجهون له الشتائم والتهديدات.



وبسب تلك المقاطع التي صُورت على الأرجح بواسطة أحد السجناء ؛ فقد قامت الشرطة الفرنسية بالتحفظ على 3 سجناء في سجن "لا سانتيه" بالعاصمة باريس بسبب تهديدات مزعومة ضد الرئيس الفرنسي الأسبق.

كما فتح مكتب الادعاء العام تحقيقا في تهديدات بالقتل، كما جرى تنفيذ حملة تفتيش تمت أثناءها مصادرة هاتفين محمولين.

وقال مكتب المدعي العام في باريس أمس الأربعاء إن ساركوزي استُهدف بتهديدات بالقتل من أحد السجناء في سجن لا سانتيه.

وذكر المكتب في بيان، أن مكتب المدعي العام تلقى أمس بلاغا من قبل مدير سجن لا سانتيه بمقطع فيديو جرى تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، من الواضح أنه جرى تصويره من قبل أحد السجناء، حيث وجه تهديدات عند وصول ساركوزي إلى المنشأة".

وأضاف أنه تم استجواب ثلاثة سجناء في إطار التحقيق، فضلا عن ضبط هاتفين أثناء تفتيش السجن، وفق "رويترز".

وكان ساركوزي البالغ من العمر 70 عاماً، والذي قاد فرنسا في الفترة من 2007 إلى ،2012 قد بدأ يوم الثلاثاء تنفيذ حكم بالسجن لمدة خمس سنوات بعد إدانته بالمشاركة في منظمة إجرامية تتعلق بتمويل حملته الانتخابية المزعوم من العقيد الليبي الراحل معمر القذافي.