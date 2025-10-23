قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الاحتلال يمنع المساعدات ويدمّر 80% من آليات بلدية المدينة
شركات السياحة: تلقي وتسجيل طلبات المواطنين الراغبين بالحج السياحي حتى ٣٠ أكتوبر
ملك بلجيكا للرئيس السيسي: جهودك ركيزة أساسية لوقف إطلاق النار في غزة.. ومناقشة دعم السياحة والاستثمار
القبض على بلوجر وفتاتين يمارسن الرزيلة في الإسكندرية
مصرع شخص وإصابة 10 آخرين في حادث تصادم بالبحيرة
إدراج اللغة الألمانية في عدد من مدارس التعليم الفني المصرية
أحمد عادل عبد المنعم يتعرض لوعكة صحية وينقل للمستشفى
سيف زاهر يكشف مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام ديكيداها الصومالي
47.2% ارتفاع في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور الثمانية الأولى من 2025
«التنظيم والإدارة» يعلن نتيجة تظلمات مسابقة «النقل النهري» وترتيب قائمة الانتظار
مدبولي خلال افتتاح "أوبو": المهندسون والفنيون المصريون يقدمون منتجات إلكترونية على أعلى مستوى
الأمم المتحدة: النزوح الداخلي في هايتي غير مسبوق والعصابات المسلحة تهدد الاستقرار
أخبار العالم

شاهد .. تهديد ساركوزي بالقتل في محبسه وتحرك عاجل من الشرطة الفرنسية

ساركوزي
ساركوزي
محمود نوفل

ضجّت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بفيديوهات وثقت تعالي أصوات مساجين ينادون ساركوزي ليلاً، ويوجهون له الشتائم والتهديدات.


وبسب تلك المقاطع التي صُورت على الأرجح بواسطة أحد السجناء ؛ فقد قامت الشرطة الفرنسية بالتحفظ على 3 سجناء في سجن "لا سانتيه" بالعاصمة باريس بسبب تهديدات مزعومة ضد الرئيس الفرنسي الأسبق.

كما فتح مكتب الادعاء العام تحقيقا في تهديدات بالقتل، كما جرى تنفيذ حملة تفتيش تمت أثناءها مصادرة هاتفين محمولين.

وقال مكتب المدعي العام في باريس أمس الأربعاء إن ساركوزي استُهدف بتهديدات بالقتل من أحد السجناء في سجن لا سانتيه.

وذكر  المكتب في بيان، أن مكتب المدعي العام تلقى أمس بلاغا من قبل مدير سجن لا سانتيه بمقطع فيديو جرى تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، من الواضح أنه جرى تصويره من قبل أحد السجناء، حيث وجه تهديدات عند وصول ساركوزي إلى المنشأة".

وأضاف أنه تم استجواب ثلاثة سجناء في إطار التحقيق، فضلا عن ضبط هاتفين أثناء تفتيش السجن، وفق "رويترز".

وكان ساركوزي البالغ من العمر 70 عاماً، والذي قاد فرنسا في الفترة من 2007 إلى ،2012 قد بدأ يوم الثلاثاء تنفيذ حكم بالسجن لمدة خمس سنوات بعد إدانته بالمشاركة في منظمة إجرامية تتعلق بتمويل حملته الانتخابية المزعوم من العقيد الليبي الراحل معمر القذافي.

