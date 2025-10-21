فرنسا تحبس رئيسها السابق.. ساركوزي في طريقه لتنفيذ عقوبة السجن 5 سنوات

أعلنت وسائل إعلام ان الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي في طريقه للسجن لتنفيذ عقوبة الحبس 5 سنوات بعد إدانته بالحصول على تمويل غير قانوني من نظام القذافي لحملته الانتخابية عام 2007.

ويبدأ الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، اليوم الثلاثاء في باريس، تنفيذ حكم السجن لخمس سنوات بتهمة التآمر الجنائي فيما يتعلق بمحاولات جمع أموال لحملته الانتخابية عام 2007 من ليبيا، بحسب سكاي نيوز عربيه.

ومن المرجح أن يتم سجن ساركوزي في واحدة من الزنزانات الـ15 البالغة مساحتها 9 أمتار مربعة في قسم الحبس الانفرادي، وفق ما أورد عاملون في السجون مطلعون على الظروف في سجن "لا سانتي"، المعتقل الوحيد في العاصمة الفرنسية.

وأعلن ساركوزي لدى خروجه من المحكمة الجنائية في باريس بعد صدور الحكم بحقه في 25 سبتمبر: "سأتحمل مسؤولياتي وسأمتثل لاستدعاءات القضاء، وإن أرادوا حقا أن أنام في السجن، سأفعل ذلك ولكن مرفوع الرأس لأنني بريء".

ويعتزم محامو الزعيم السابق لليمين الفرنسي تقديم طلب بالإفراج المؤقت عنه فور دخوله السجن.