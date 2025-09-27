باريس ..تهديدات بقتـ.ل قاضية حبس الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي



تقدم الاتحاد النقابي للقضاة في باريس ببلاغا للقضاء الفرنسي بشأن تهديدات طالت رئيسة المحكمة التي دانت الرئيس السابق نيكولا ساركوزي بالسجن خمس سنوات وإيداعه الحبس.

وأعرب اتحاد USM الذي يمثّل عددا كبيرا من الحقوقيين في فرنسا، في بيان عن القلق من اعتبار القضاء والادعاء ومقرّ (المحكمة) كأعداء سياسيين والتداعيات المترتّبة عن الأمر، حتّى تلك غير المباشرة، كالتهديد بالقتل أو عنف خطير”.

ويشار إلى أن المحكمة أصدرت في وقت سابق حكما بسجن ساركوزي خمس سنوات لأنه “سمح لمقربين منه” بالتواصل مع الزعيم الليبي السابق معمر القذافي للحصول على تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية في 2007.

كما حث الاتحاد كلّ جهة إلى التحلّي بالمسؤولية والانضباط ،مضيفا " فإن إضعاف السلطة القضائية لا يؤدي سوى إلى إضعاف سلطة الدولة عموما ومن ثمّ فرنسا”.

ومن جهته ؛ أفاد الأمين العام المعاون للاتحاد أوريليان مارتيني بأن رئيسة المحكمة تلقّت تهديدات بالقتل وبالعنف الشديد على شبكات التواصل الاجتماعي حيث نشرت صورتها.

وصرّح لوكالة فرانس برس : نتابع الوضع ونشعر بالقلق.