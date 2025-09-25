قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي: السلام خيار مصر الاستراتيجي لضمان مستقبل آمن ومستقر لشعوب المنطقة
فتاوى وأحكام| حاولت الانتحار فكيف أكفر عن ذنبي؟.. هل يجوز تعاطي المخدرات للتقليل من الشعور بالإرهاق في قيادة السيارات؟
ترامب يشيد بعلاقاته مع الرئيس السيسي ويقدر جهوده في المنطقة
التنمية المحلية: بدء تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال العامة
أول رد فعل من ساركوزي على الحكم بسجنه 5 سنوات
رئيس الوزراء: تشكُل رأي عام عالمي يرفض ما تقوم به إسرائيل من اعتداءات في قطاع غزة
الأرصاد: غدا طقس حار نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 32
48 ساعة.. مدرب عملاق البرتغال يطلب مهلة أخيرة للرد على تدريب الأهلي
الصور الأولى من مسلسل لينك.. والعمل يسط الضوء على النصب الإلكتروني
«العربي الأوروربي للدراسات»: اعتراف دول كبرى بفلسطين «تحوّل دراماتيكي» رغم الخلافات الأوروبية|فيديو
الحسم خلال 48 ساعة.. برونو لاج يفاضل بين عرض الأهلي وآخر أوروبي
حاولت الانتحار فكيف أكفر عن ذنبي؟.. الإفتاء تجيب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

أول رد فعل من ساركوزي على الحكم بسجنه 5 سنوات

محمود نوفل

أعلن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي عن استئنافه حكم المحكمة ضده بالسجن 5 سنوات.

وكان القضاء الفرنسي أصدر حكما على الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بالسجن 5 سنوات في قضية التمويل الليبي لحملة الانتخابات لعام 2007 بحسب تلفزيون BFMTV.

وقضت  محكمة باريس، اليوم الخميس، بإدانة ساركوزي بالتآمر الجنائي في قضية التمويل الليبي لحملته الانتخابية.

ويشار إلى ساركوزي، البالغ من العمر 70 عاما، يحاكم منذ يناير بتهم "التستر على اختلاس أموال عامة والتمويل غير القانوني لحملة انتخابية والتآمر الجنائي بهدف ارتكاب جريمة".

وكان الادعاء الفرنسي طالب بالحكم بالسجن سبع سنوات ضد ساركوزي، الذي شغل منصب الرئيس الفرنسي من 2007 إلى 2012.

وقال المحققون إن ساركوزي أبرم اتفاقا ينطوي على فساد مع الحكومة الليبية.

ويتعلق الأمر بقضية غامضة يتردد أنها تتضمن عملاء ليبيين وإرهابيا مدانا وتجار أسلحة، واتهامات بأن القذافي زود حملة ساركوزي بملايين اليوروات التي تم شحنها إلى باريس في حقائب سفر.

من جهته، نفى ساركوزي مرارا ارتكاب أي مخالفات، مؤكدا أن القضية ملفقة ولها دوافع سياسية.

ساركوزي فرنسا القضاء الفرنسي ليبيا الحكومة الليبية

