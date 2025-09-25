أول رد فعل من ساركوزي على الحكم بسجنه 5 سنوات

أعلن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي عن استئنافه حكم المحكمة ضده بالسجن 5 سنوات.

وكان القضاء الفرنسي أصدر حكما على الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بالسجن 5 سنوات في قضية التمويل الليبي لحملة الانتخابات لعام 2007 بحسب تلفزيون BFMTV.

وقضت محكمة باريس، اليوم الخميس، بإدانة ساركوزي بالتآمر الجنائي في قضية التمويل الليبي لحملته الانتخابية.

ويشار إلى ساركوزي، البالغ من العمر 70 عاما، يحاكم منذ يناير بتهم "التستر على اختلاس أموال عامة والتمويل غير القانوني لحملة انتخابية والتآمر الجنائي بهدف ارتكاب جريمة".

وكان الادعاء الفرنسي طالب بالحكم بالسجن سبع سنوات ضد ساركوزي، الذي شغل منصب الرئيس الفرنسي من 2007 إلى 2012.

وقال المحققون إن ساركوزي أبرم اتفاقا ينطوي على فساد مع الحكومة الليبية.

ويتعلق الأمر بقضية غامضة يتردد أنها تتضمن عملاء ليبيين وإرهابيا مدانا وتجار أسلحة، واتهامات بأن القذافي زود حملة ساركوزي بملايين اليوروات التي تم شحنها إلى باريس في حقائب سفر.

من جهته، نفى ساركوزي مرارا ارتكاب أي مخالفات، مؤكدا أن القضية ملفقة ولها دوافع سياسية.