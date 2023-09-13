حذر من حرب عالمية.. ساركوزي يفجر مفاجأة بشأن انضمام أوكرانيا لحلف الناتو

قال الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، إن انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو لن يجلب السلام إلى أوروبا، وستعتبره روسيا استفزازا.

وحسب قناة “بي إف إم تي في” الفرنسية، قال ساركوزي: "السؤال بسيط: هل سيساهم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الاطلسي في السلام، أم لا؟ هل يمكننا على الأقل مناقشة هذا؟ في رأيي، هذا لن يؤدي إلى السلام. انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي هو استفزاز في نظر روسيا".

وأكد ساركوزي أن “أوكرانيا يجب أن يكون لها وضع محايد وأن تتلقى ضمانات أمنية من الأمم المتحدة أو المجتمع الدولي، واصفا إياه بأنه "بديل يستحق المناقشة".

وأضاف: "هل يمكننا التفكير في كيفية الخروج من هذا الصراع؟ هناك طريقتان لإنهاء الحرب: تدمير بعضنا البعض، لكنني أحذرك: لن نكون قادرين على تدمير القوة النووية الثانية في العالم، وسنغرق في حرب عالمية.. أو مفاوضات دبلوماسية”.