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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لا بديل عن النصر.. وزير الدفاع الروسي يهدد أوكرانيا

صدى البلد

قال وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، اليوم الأربعاء، إن موسكو  ليس لدىها خيار آخر غير تحقيق النصر في أوكرانيا.

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الروسي، إن الهجوم الأوكراني المضاد فشل في كل محاور القتال.

وأوضح شويجو أن أوكرانيا فقدت 66 ألفا من جنودها منذ بدء هجومها المضاد.

وأضاف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، عقب قمة مجموعة العشرين، إن دول الغرب فشلت في فرض مسألة أوكرانيا لتكون موضوع النقاش الرئيسي على أجندة قمة العشرين بالهند.

وتبحث روسيا زيادة قوتها العسكرية في الآونة الأخيرة لمساعدتها في حربها مع أوكرانيا، وهذا ما دفع بوتين لدعوة الزعيم الكوري الشمالي إلي روسيا أمس الثلاثاء، لبحث إمكانية تزويد موسكو بصواريخ بيونج يانج.

ومن جهته، أكد كيم جونج أون، أنه يدعم أي قرار يتخذه بوتين، وسيساند موسكو في حربها ضد السياسات الاستعمارية.

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