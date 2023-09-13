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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية المجري يهاجم أوروبا بسبب حرب أوكرانيا

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

صرح وزير الخارجية المجري لشبكة سي إن بي سي الأمريكية، بأنه كان ينبغي على الاتحاد الأوروبي العمل على تحجيم الحرب بين أوكرانيا وروسيا.

وقال بيتر سيارتو يوم اليوم الأربعاء: ”كان ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يحجم ويعزل توسع هذه الحرب في أوكرانيا، ولكن بدلاً من ذلك، قام الاتحاد الأوروبي بعولمة الحرب”.

وانتقد سيارتو رد أوروبا على الصراع، قائلا إنه يسبب الانقسام بين الشرق والغرب.

تابع ″أحد الآثار العالمية للحرب هو أن العالم يبدو منقسمًا إلى كتل مرة أخرى، وهذا أمر سيء لأنه إذا لم يكن هناك تواصل بين الدول وتعاون الدول، فإنك تفقد الأمل في السلام ” .

وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو يوم الشرق والغرب أوكرانيا وروسيا

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