وزارة الثقافة: الدولة تدعمنا في بناء الإنسان المصري

أكدت رضوى هاشم، المتحدث الإعلامي باسم وزارة الثقافة، أن الدولة المصرية بكامل مؤسساتها تدعم جهود الوزارة في بناء الإنسان المصري وتعزيز الوعي الثقافي.

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" عبر قناة إكسترا نيوز، أشارت هاشم إلى التعاون المستمر بين مختلف الوزارات، خاصة تلك المعنية بالتنمية البشرية، لدعم الأنشطة الثقافية والمبادرات الوطنية التي تهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية.

تعاون واسع لتنفيذ مبادرات ثقافية لبناء الإنسان المصري

وأضافت أن الفترة الأخيرة شهدت تعاونًا مكثفًا لتنفيذ مبادرات تهدف إلى بناء الإنسان المصري، ومن أبرزها مبادرة "بداية". كما سلطت الضوء على دعم وزارة الثقافة لأنشطة مثل مشروع "مسرح المواجهة والتجوال"، الذي أقيمت خلاله عروض فنية في مختلف المحافظات، بما في ذلك أسيوط وسيناء، وصولًا إلى رفح المصرية، وذلك دعمًا للأشقاء الفلسطينيين.

وفيما يتعلق بالحفاظ على التراث المصري، أكدت هاشم أن وزارة الثقافة تعمل أيضًا على توثيق التراث المصري رقمياً، حيث أطلقت بالتعاون مع وزارة الاتصالات موقعًا إلكترونيًا جديدًا لحفظ التراث غير المادي المصري، وذلك تزامنًا مع احتفال العالم باليوم العالمي للتراث غير المادي.