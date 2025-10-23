قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الاحتلال يمنع المساعدات ويدمّر 80% من آليات بلدية المدينة
شركات السياحة: تلقي وتسجيل طلبات المواطنين الراغبين بالحج السياحي حتى ٣٠ أكتوبر
ملك بلجيكا للرئيس السيسي: جهودك ركيزة أساسية لوقف إطلاق النار في غزة.. ومناقشة دعم السياحة والاستثمار
القبض على بلوجر وفتاتين يمارسن الرزيلة في الإسكندرية
مصرع شخص وإصابة 10 آخرين في حادث تصادم بالبحيرة
إدراج اللغة الألمانية في عدد من مدارس التعليم الفني المصرية
أحمد عادل عبد المنعم يتعرض لوعكة صحية وينقل للمستشفى
سيف زاهر يكشف مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام ديكيداها الصومالي
47.2% ارتفاع في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور الثمانية الأولى من 2025
«التنظيم والإدارة» يعلن نتيجة تظلمات مسابقة «النقل النهري» وترتيب قائمة الانتظار
مدبولي خلال افتتاح "أوبو": المهندسون والفنيون المصريون يقدمون منتجات إلكترونية على أعلى مستوى
الأمم المتحدة: النزوح الداخلي في هايتي غير مسبوق والعصابات المسلحة تهدد الاستقرار
توك شو

وزارة الثقافة: الدولة تدعمنا في بناء الإنسان المصري

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكدت رضوى هاشم، المتحدث الإعلامي باسم وزارة الثقافة، أن الدولة المصرية بكامل مؤسساتها تدعم جهود الوزارة في بناء الإنسان المصري وتعزيز الوعي الثقافي.

 وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" عبر قناة إكسترا نيوز، أشارت هاشم إلى التعاون المستمر بين مختلف الوزارات، خاصة تلك المعنية بالتنمية البشرية، لدعم الأنشطة الثقافية والمبادرات الوطنية التي تهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية.

تعاون واسع لتنفيذ مبادرات ثقافية لبناء الإنسان المصري

وأضافت أن الفترة الأخيرة شهدت تعاونًا مكثفًا لتنفيذ مبادرات تهدف إلى بناء الإنسان المصري، ومن أبرزها مبادرة "بداية". كما سلطت الضوء على دعم وزارة الثقافة لأنشطة مثل مشروع "مسرح المواجهة والتجوال"، الذي أقيمت خلاله عروض فنية في مختلف المحافظات، بما في ذلك أسيوط وسيناء، وصولًا إلى رفح المصرية، وذلك دعمًا للأشقاء الفلسطينيين.

وفيما يتعلق بالحفاظ على التراث المصري، أكدت هاشم أن وزارة الثقافة تعمل أيضًا على توثيق التراث المصري رقمياً، حيث أطلقت بالتعاون مع وزارة الاتصالات موقعًا إلكترونيًا جديدًا لحفظ التراث غير المادي المصري، وذلك تزامنًا مع احتفال العالم باليوم العالمي للتراث غير المادي.

وزارة الثقافة بناء الإنسان المصري المبادرات الوطنية

